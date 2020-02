Alfa Romeo Giulia GTA 2020: la sportiva del Biscione da 620 CV

Al Salone di Ginevra 2020 Alfa Romeo ha annunciato un "ritorno memorabile" tramite un video teaser di pochi secondi: che sia in arrivo la nuova Giulia GTA?

Una versione super-sportiva dell’Alfa Romeo Giulia? Un progetto molto più che probabile secondo la Casa del Biscione, che tra l’altro potrebbe anche essere molto vicino al lancio: attraverso un cortissimo video teaser il marchio di Arese ha annunciato un “ritorno memorabile” in vista dell’imminente Salone di Ginevra, previsto dal 5 al 15 marzo ma aperto a media e addetti ai lavori già dal 3 marzo.

In questa data Alfa Romeo terrà una conferenza stampa dove svelerà al mondo intero quali saranno i suoi progetti futuri e quali saranno i nuovi modelli che vedremo presto sul mercato. Uno tra questi potrebbe quindi essere la Giulia GTA, opportunamente prodotta in serie limitata giusto in tempo per celebrare al meglio i 110 anni di storia della Casa italiana.

A dar credito a questa possibilità ci ha pensato anche il magazine spagnolo Cochespias, che tramite il suo account instagram ha pubblicato una “foto spia” in cui si intravede un prototipo: tutti gli indizi sembrano accreditarlo come uno dei “muletti” dell’Alfa Romeo Giulia GTA, pronti per fare il loro debutto al Salone di Ginevra 2020.

Queste, ovviamente, sono notizie da prendere con le pinze: le uniche certezze sono le caratteristiche annunciate per la nuova super-sportiva della Casa del biscione, che potrà contare su un motore V6 da 620 cavalli e su una scocca decisamente alleggerita, fino a 100 kg in meno grazie all’adozione di materiali ultra-leggeri. Tra le altre migliorie saranno presenti anche un nuovo paraurti, un nuovo estrattore, un impianto frenante potenziato e diverse ottimizzazioni aerodinamiche. Per tutto il resto… non resta che attendere la kermesse svizzera!