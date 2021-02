Alfa Romeo Giulia premiata come Best Car 2021

Per Alfa Romeo Giulia si tratta del quarto titolo negli ultimi cinque anni. La Case del Biscione piazza anche Giulietta e Stelvio rispettivamente al secondo e terzo posto delle rispettive categorie

Alfa Romeo Giulia ottiene un importante riconoscimento: la berlina sportiva della Casa del Biscione, infatti, è stata premiata come Best Car 2021 dai lettori della rivista automobilistica Auto Motor und Spor che le hanno attribuito quasi il 22% dei voti. Un risultato eccellente se si considera che in finale erano presenti ben 14 modelli diversi.

Alfa Romeo Giulia conquista gli appassionati d’auto tedeschi

Sono stati oltre 100mila i lettori che hanno espresso il loro parere sui 378 modelli presenti sul mercato tedesco e alla fine l’ha spuntata Alfa Romeo Giulia che ottiene il suo quarti riconoscimento nel giro di cinque anni, confermando così un feeling molto stretto tra le vetture made in Italy e gli appassionati tedeschi. Per Alfa Romeo è stata un’edizione quasi trionfale, visto che ha piazzato Giulietta e Stelvio rispettivamente al secondo e terzo posto delle rispettive categorie. A conquistare il pubblico ha contribuito l’importante aggiornamento fatto sulla vettura in fatto di ADAS.

Rispetto alla versione precedente, che poteva contare solo su cruise control, park assist e frenata d’emergenza, la nuova Giulia guadagna anche il cruise control adattivo, il controllo attivo di corsia e angolo cieco e il rilevamento dei segnali stradali oltre al controllo d’attenzione conducente. La vettura ha subito un restyling non stravolgente ma comunque evidente anche negli interni con alcuni dettagli migliorati e finiture ancora più curate. A bordo spicca lo schermo da 8,8 pollici Multitouch compatibile con i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Tra le novità anche l’introduzione del sistema di ricarica wireless per gli smartphone.