Alfa Romeo Giulia: versione elettrica ETCR di Romeo Ferraris

Il preparatore Romeo Ferraris ha annunciato la nascita della nuova Alfa Romeo Giulia ETCR, destinata al primo Campionato per auto da turismo full electric

Tredici mesi fa è stato lanciato l’ETCR, Campionato che seguirà il classico TCR per le auto da turismo differenziandosi, tuttavia, per portare in pista vetture completamente elettriche. Una serie che farà il suo debutto l’anno prossimo e nella quale l’Alfa Romeo parteciperà grazie al contributo del famoso preparatore Romeo Ferraris. In che modo? Progettando e sviluppando la Giulia ETCR, strettamente derivata dalla versione di punta della berlina del Biscione, la Giulia Ti Super o Giulia Quadrifoglio.

Dopo i numerosi successi della Giulietta TCR destinata ai Campionati nazionali e internazionali, la scuderia monzese è pronta a lanciarsi in una nuova avventura come team privato che andrà a lottare nell’ETCR contro i reparti corse ufficiali Hyundai e Cupra. Al momento non sono state svelate le caratteristiche tecniche di questa nuova opera d’arte, che comunque sfrutterà il telaio della Giulia stradale affidando pacco batteria e sistema elettrico ai prodotti forniti dalla Williams. Tutto il resto, tra cui aerodinamica e sospensioni, sarà sapientemente curato direttamente da Romeo Ferraris, in collaborazione con Hexathron Racing System.

“Siamo felici di poter annunciare l’inizio di una nuova avventura per il nostro marchio – ha spiegato Michela Cerruti, Romeo Ferraris Operations Manager – Dopo le vittorie con la Giulietta TCR, abbiamo deciso di tuffarci, forse anche con un briciolo di incoscienza, verso questo nuovo progetto del campionato ETCR. La Giulia si presta davvero tanto a essere trasformata in una vettura da corsa: è bellissima e siamo convinti che sarà anche veloce. I nostri tecnici sono già al lavoro: con i mezzi che abbiamo a disposizione come costruttore privato cercheremo di tenere alto il nostro onore, come abbiamo sempre fatto sino ad ora”.