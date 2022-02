Alfa Romeo: la Spider Duetto e la 33 Stradale torneranno in serie limitata!

Le ultime indiscrezioni rilasciate dal Ceo Jean-Philippe Imparato confermano il ritorno nei prossimi anni di due grandi classici: la Spider Duetto e la T33

Il marchio Alfa Romeo è in pieno fermento dopo la recente presentazione del suo nuovo SUV, la Tonale: in seguito alla sua commercializzazione, la priorità per il rilancio della Casa di Arese sarà poi l’unveiling di un secondo “ruote alte”, chiamato Brennero e basato sulla piattaforma compatta STLA Small del Gruppo Stellantis. Il segmento SUV, tuttavia, non sarà l’unico settore di interesse per il Biscione: il suo DNA chiama a gran voce la sportività, da attingere nel suo glorioso passato che andrà però rinvigorito in chiave moderna con le ultime tecnologie presenti sul mercato.

Il ritorno dei “grandi classici” che hanno fatto la storia di Alfa Romeo è quindi più probabile che mai: a confermarlo è stato proprio Jean-Philippe Imparato ai microfoni del magazine Autocar, per il quale ha affermato che “nel prossimo futuro parleremo di auto da sogno per questo brand. Al momento ci stiamo concentrando sulla creazione di valore e sull’elettrificazione, ma siamo anche al lavoro su alcuni progetti one-off“.

Quali? Imparato ha menzionato due modelli particolarmente cari agli appassionati: la Spider Duetto, rimasta sul mercato per 28 anni in quattro generazioni, e la mitica T33, quella 33 Stradale realizzata come sportiva dal peso piuma in soli 18 esemplari dal 1967 al 1969. Seguendo le parole di Imparato, queste due vetture faranno il ritorno sul mercato entro i prossimi anni come vetture “one-off” oppure in serie limitatissima. Un’altra operazione nostalgia?