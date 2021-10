Alfa Romeo MiTo è pronta a tornare (tra qualche anno)

La nuova versione della MiTo dovrebbe condividere piattaforma, motori e tecnologia con la Peugeot 208, sarà prodotta fuori dai confini italiani e dovrebbe vedere la luce nel 204

Il Mito è pronto a tornare, anzi la MiTo. Ci stiamo riferendo all’apprezzato modello di Alfa Romeo che, tra un paio d’anni abbondanti, potrebbe rivedere la luce e arrivare sul mercato in una veste decisamente diversa rispetto a quella a cui ci eravamo abituati.

Alfa Romeo Mito torna nel 2024

Uscita di scena nel 2019 dopo un buon successo di pubblico, Alfa Romeo MiTo è pronta a tornare. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Francia, infatti, tra i cinque modelli che la Casa del biscione presenterà da qui al 2026 ci sarà anche la berlina compatta che tanto era piaciuta ai giovani di casa nostra. L’anno di uscita dovrebbe essere il 2014, a un decennio esatto dal lancio della prima versione. Oltralpe si dice, inoltre, che MiTo avrà diversi punti di contatto con la Peugeot 208, tra cui la piattaforma, i motori e la tecnologia, mentre non dovrebbe esserci continuità per quanto riguarda il design.

Per questo si parla di una produzione che possa essere dirottata fuori da confini nazionali per essere assemblata dove vedono la luce la già citata 208 e la Opel Corsa, altro modello che condivide diverse parti con la berlina compatta francese. In futuro è prevista anche l’uscita di una versione 100% elettrica, ma a fare da apri pista saranno delle più tradizionali versioni con propulsori diesel e benzina.