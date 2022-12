Alfa Romeo presenta la Giulia SWB Zagato, Coupé da sogno su base Quadrifoglio

La collaborazione tra Alfa Romeo e la Carrozzeria Zagato ha dato vita a una speciale Giulia Quadrifoglio in versione Coupé: ecco tutti i dettagli

A breve distanza dai teaser pubblicati online, oggi il marchio Alfa Romeo ha tolto i veli alla sua creazione più recente: si tratta dell’annunciata Giulia SWB Zagato, una one-off davvero speciale creata a partire da una Giulia Quadrifoglio e commissionata da un collezionista tedesco che la voleva aggiungere a tutti i costi al proprio garage. Creata in collaborazione tra la Casa del Biscione e la Carrozzeria Zagato, questa Giulia in versione “short-wheel-base” si presenta come una Coupé a passo corto (-12 cm rispetto al modello originale) dallo stile originale, che prende in prestito sotto al cofano il potente V6 biturbo da 540 cavalli con cambio manuale della top di gamma Giulia GTAm.

Osservandola meglio, la SWB Zagato ha ereditato dalla GTAm anche diversi spunti estetici che sono andati a modificare in maniera sostanziale la piattaforma Giorgio delle più classiche Giulia e Stelvio di serie. La carrozzeria allargata è in fibra di carbonio e, in un certo senso, si ispira alla Zagato SZ degli anni ’90 con tanto di gruppi ottici anteriori 3+3 e linea spiccatamente Coupé a coda tronca, impreziosita da una firma luminosa che ricopre l’intera larghezza della vettura.

L’accorciamento del pianale, ovviamente, riduce lo spazio a bordo e ha richiesto una totale riprogettazione dell’assetto, ora più sportivo e sempre molto vicino a quello della GTAm. L’abitacolo è sostanzialmente quello della Giulia, caratterizzato da due soli posti a sedere su sedili in fibra di carbonio e rivestimenti in pelle, tra i quali è ben in evidenza la leva del cambio manuale a sei velocità.

Per quanto riguarda il motore, invece, Alfa Romeo e Zagato hanno optato per il più potente della gamma Giulia, vale a dire quello della GTAm da 2.9 Litri con configurazione V6 da 540 cavalli. Nonostante la presenza della trasmissione manuale, la top speed dovrebbe rimanere invariata sui 310 km/h, mentre lo 0-100 dovrebbe aumentare sensibilmente rispetto ai 3,6 secondi del modello originale con cambio automatico. Al momento la SWB Zagato rimane un esemplare unico, ma chissà… magari in futuro potrà diventare di serie?