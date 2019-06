Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio alla Gumball 3000

L'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio parteciperà alla 21esima edizione della Gumball 3000, la manifestazione motoristica non competitiva che unisce auto e glamour sulle 3000 miglia che separano Mykonos da Ibiza

C’è anche la potente Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio tra le vetture che prenderanno parte alla 21esima edizione della Gumball 3000, la manifestazione motoristica non competitiva che si articola lungo le 3.000 miglia che separano due luoghi mitici per quanto riguarda le vacanze estive: Mykonos e Ibiza.

Cos’é la Gumball 3000

La Gumball 3000 è stata fondata nel 1999 da Maximillion Cooper con l’idea di unire motori, glamour e divertimento in un solo evento al quale partecipassero vip internazionali a bordo auto di lusso e supercar, con l’intento di promuovere i progetti benefici della Gumball Foundation. Quest’anno la Gumball 3000 attraverserà l’Europa partendo da Mykonos per terminare a Ibiza il prossimo 15 giugno.

Lasciata la Grecia si andrà in Croazia prima dell’approdo a Venezia l’11 giugno e l’arrivo al Proving Ground di Balocco il 12 giugno, all’interno del Centro Sperimentale di FCA, uno dei luoghi più rappresentativi del marchio, dove sono nati i modelli del reparto corse Alfa Romeo vittoriosi sui circuiti più prestigiosi. La corsa, quindi, proseguirà in direzione Montecarlo per puntare poi Barcellona prima della conclusione a Ibiza nelle Isole Baleari.

L’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio che prende parte a questa edizione ha una speciale carrozzeria Nero Vulcano, impreziosita da un motivo grigio a quadrifogli che ripropone il logo della Squadra Corse Alfa. A completare la decorazione un grande biscione sulle fiancate, del lettering Alfa Romeo sul lunotto posteriore e sul tetto; cerchi in lega da 20 pollici e il logo Alfa Romeo sulle pinze freno nere, appositamente realizzate per l’occasione. A livello tecnico, la Quadrifoglio è dotata di un motore 2.9 V6 Bi-Turbo capace di erogare ben 510 Cv. Insomma, estetica e sostanza per uno degli eventi motoristici più glamour dell’estate.