Alfa Romeo Tonale vince il premio Auto Più Bella del Web 2022

La quindicesima edizione del premio automobilistico “Auto Più Bella del Web“, promosso da Infomotori.com, è stata vinta dall’Alfa Romeo Tonale, che succede alla Cupra Formentor, vincitrice dell’edizione 2021. La Tonale, il nuovo crossover del Biscione, a poche settimane dalla presentazione ufficiale porta dunque a casa il suo primo premio automobilistico. La giuria, democraticamente composta dal popolo del web, ha fatto sì che nella combattuta finale l’Alfa Romeo Tonale avesse la meglio sulla Maserati Grecale, SUV di lusso della casa del Tridente.

Una finale targata Italia, con due auto made in Italy a sfidarsi a colpi di voti. Il verdetto è stato incerto fino all’ultimo ma alla fine Tonale l’ha spuntata con il 55% delle preferenze, contro il 45% della Grecale. In totale le preferenze assegnate dai lettori sono state oltre 50mila. I lettori di Infomotori.com hanno dunque premiato la nuova Alfa Romeo, che per mettere le mani sul premio ha dovuto superare una fortissima concorrenza. Infomotori ha deciso quest’anno di promuovere il concorso in un periodo dell’anno dove gli eventi internazionali e i concorsi non fossero concentrati, così da dare spazio anche alle novità in ritardo a causa degli eventi internazionali.

Un premio davvero particolare quello di Auto Più Bella del Web sia perchè è stato il primo riconoscimento sviluppato esclusivamente su Internet nel lontano 2007 (digitalmente parlando!) sia per aver creato importanti precedenti come con Hyundai ix20 (prima coreana a vincere un riconoscimento popolare in Italia) o la stessa Nissan Leaf (primo premio a far vincere una vettura elettrica!) e nel 2021 primo riconoscimento nazionale per Cupra…

Complimenti Alfa e complimenti Tonale, noi invitiamo i lettori a leggere la nostra fresca prova su strada del crossover in occasione della presentazione stampa svoltasi a Como in onore di Alessandro Volta.