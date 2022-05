Alfa Romeo Tonale: la prova su strada del nuovo SUV ibrido italiano

Se c’è un aspetto nel quale il marchio Alfa Romeo raggiunge l’eccellenza, allora quello è relativo alla capacità di suscitare emozioni in chi si siede dietro al volante di una vettura costruita in quel di Arese. La nuova Tonale non fa eccezione e, anzi, con le sue peculiarità è in grado di riscrivere la storia di uno dei più importanti brandi automobilistici italiani, grazie a una doppia motorizzazione ibrida (VGT a 48 Volt da 160 o 130 cavalli) e una logica di gamma basata su quattro allestimenti più una versione speciale di lancio. Siete pronti a scoprire quali sono i suoi assi nella manica? Per provarla e scoprirla Alfa Romeo ci ha invitato sul Lago di Como per onorare il genio di Alessandro Volta inventore della stessa pila. Proprio nello splendido Tempio Voltano si è svolta la conferenza stampa internazionale.

ALFA ROMEO TONALE: LA PRIMA DELL’ERA ELETTRIFICATA

Dopo Giulia e Stelvio, l’Alfa Romeo Tonale rappresenta uno dei prodotti più attesi da tutti gli appassionati e si identifica come la vettura “della rinascita” nonchè dell’innovazione, perchè di fatto è il primo progetto della Casa di Arese a tecnologia ibrida – sia mild-hybrid a 48V che nei prossimi mesi plug-in “alla spina”. Merito della piattaforma STLA Large di Stellantis, sulla quale è disponibile innanzitutto l’inedita powertrain 48V Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) in due formati di potenza: 160 oppure 130 cavalli.

Debutta infatti il motore 48v Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 160 CV, esclusiva di Alfa Romeo. Il propulsore 1.5 benzina con turbo a geometria variabile è abbinato alla trasmissione automatica a doppia frizione sette rapporti Alfa Romeo TCT con motore elettrico “P2” 48 volt da 15 kW e 55 Nm (135 Nm grazie al rapporto di trasmissione 2,5:1) ed è in grado di fornire motricità alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento. Grazie a questa soluzione tecnica Tonale offre un’autentica esperienza elettrificata. Anche le prestazioni sono di rilievo: nello lo 0 – 100 km/h il cronometro si ferma dopo 8,8 secondi e la velocità massima è di 210 km/h.

ALFA ROMEO TONALE: IBRIDO VERSATILE E MULTIFUNZIONE

Prontezza di erogazione ai bassi regimi, allungo corposo e costante fino al limitatore, risposta immediata al tocco dell’acceleratore grazie alla tecnologia ibrida e consumi molto vicini a quelli dei migliori motori diesel di ultima generazione. Questo è quanto offre la nuova Alfa Romeo Tonale, disponibile in aggiunta anche nella versione Hybrid più “piccola” da 130 CV e 240 Nm di coppia massima che condivide con la “sorella maggiore” diverse modalità di guida ottime per adeguare la vettura alla circostanza da affrontare.

La più importante include le EV Capabilities che prevedono l’utilizzo del solo motore elettrico e che sono rappresentate, nell’ordine, dalla funzionalità “e-Creeping” (per avere uno spunto maggiore alle bassissime velocità), dalla “e-Launch” (per partire con solo il propulsore a batterie), dalla “e-Queueing” (indicata per muoversi nel traffico con andamento Stop&Go), dalla “e-Parking” (per rendere le manovre di parcheggio ancora più semplici), dalla “e-Coasting” (che sfrutta la frenata rigenerativa per recuperare energia) e dalla “e-Boosting“, la quale fornisce la massima performance in sostegno dell’unità a benzina.

ALFA ROMEO TONALE: DINAMICA DI GUIDA DA AMMIRAGLIA

Le caratteristiche tecniche della nuova Alfa Romeo Tonale, ovviamente, sono sostenute da un complesso telaistico che si posiziona ai vertici del segmento SUV, grazie a diverse innovazioni che rendono la vettura ancora più interessante agli occhi dei potenziali clienti. Si parte dalle sospensioni McPherson indipendenti con tecnologia FSD (Frequency Selective Damping), che assicurano una tenuta di strada ottimale assieme a un ridotto raggio di sterzo (13,6) e a un feeling sul volante preciso, intuitivo e coinvolgente, passando per gli ammortizzatori elettronici Dual Stage Valve, impostabili a piacimento in modo da privilegiare le prestazioni oppure il comfort di guida.

Questo è possibile agendo sul selettore DNA presente nell’abitacolo, con il quale si può selezionare una taratura rispettivamente più rigida (selezione DNA Dynamic e ESC Off) oppure più soffice (selezione DNA Advanced Efficiency e Normal) a seconda delle condizioni della strada da percorrere. Nel caso in cui il motore sia a trazione anteriore, entra in gioco anche il sistema Dynamic Torque Vectoring di Alfa Romeo che agisce in sinergia con la mappatura e l’impianto frenante fornendo l’effetto di un differenziale meccanico a scorrimento limitato.

Il risultato? Maggior prontezza e agilità del telaio nei cambi di direzione e una maggiore stabilità della vettura in caso di superfici scivolose, dove la coppia motrice viene trasferita dalle ruote interne a quelle esterne al fine di garantire la massima aderenza con l’asfalto. Qui gioca un ruolo fondamentale anche l’inedito Integrated Brake System, sistema elettromeccanico che garantisce una risposta ottimale e il miglior feeling possibile del pedale del freno nonchè il funzionamento più corretto tra la frenata rigenerativa (che recupera energia) e quella dissipativa (che si realizza attraverso le pinze fisse Brembo a quattro pistoncini, i dischi anteriori autoventilati e quelli posteriori pieni).

ALFA ROMEO TONALE: CONNETTIVITA’ AL TOP

Per quanto riguarda la connettività multimediale di bordo, la nuova Alfa Romeo Tonale è la prima vettura al mondo ad adottare la tecnologia NFT (Non-Fungible-Token) con tanto di certificato digitale collegato la telaio che identifica in maniera univoca l’automobile con tutti i suoi dati specifici. La presenza di un nuovissimo sistema infotainment, inoltre, offre contenuti, funzionalità e servizi sempre aggiornati, grazie a un Digital Cockpit da 12,3” con display centrale da 10,25” che integra gli aggiornamenti OTA, la compatibilità Apple CarPlay e Android Auto e l’assistente personale Amazon Alexa.

Sotto il profilo degli ADAS, invece, la suite di serie garantisce il Livello 2 della guida autonoma grazie al cruise control adattivo intelligente che integra l’Intelligent Speed Control, il mantenimento al centro della vettura nella corsia e il riconoscimento della segnaletica stradale, funzionante attraverso le molteplici telecamere disponibili a bordo.

Confermato, infine, il già citato selettore delle modalità di guida Alfa DNA, con il quale si può passare dall’impostazione “Dynamic” (che calibra acceleratore e cambio in funzione di una risposta volante più diretta) alla “Natural” (ottimo compromesso tra la spinta del motore termico al supporto di quello elettrico) fino alla “Advanced Efficiency“, che privilegia un’andatura eco-sostenibile facendo prevalere il propulsore a batterie.

