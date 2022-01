All’asta la Fiat 128 di Maradona: basteranno 400.000 dollari?

La piccola berlina del "Pibe de Oro", che non ha percorso nemmeno un chilometro, è in vendita sia in formato reale che in versione digitale NFT

Il grande Diego Armando Maradona ci ha lasciato nel mese di novembre 2020 ed oltre ad essere stato un fuoriclasse del pallone… era anche un grande appassionato di motori. Nel suo garage privato, infatti, conservava una collezione davvero invidiabile, tra cui figuravano una Ferrari Testarossa nera (la seconda mai prodotta dopo quella di Sylvester Stallone), una Porsche 924 del 1979, una stupenda F40 del 1990 assieme alla F355, addirittura una Harley-Davidson completamente modificata in suo onore… e anche una più semplice Fiat 128, la prima in assoluto che gli fu regalata durante la sua carriera di calciatore.

L’occasione fu quella del Natale 1982, quando il “Pibe de Oro” firmò il trasferimento dal Boca Junior al Barcellona: la vettura, nuovissima, in realtà non venne nemmeno mai guidata da Maradona e alla fine venne abbandonata in un pollaio situato nella cittadina di Salto, vicino a Buenos Aires in Argentina. Il ritrovamento fu merito del collezionista Martin Varrone, che l’ha conservata fino ai giorni nostri per poi metterla in vendita all’asta lo scorso 15 dicembre.

La compravendita per portarsela a casa, approvata da Matias Morla (ultimo manager di Maradona), sarà aperta fino al 15 febbraio 2022 e il prezzo di partenza è fissato a 400.000 dollari. Chi la vorrà acquistare, però, riceverà a tutti gli effetti un doppio regalo: oltre all’auto vera e propria, infatti, la Fiat 128 sarà corredata dalla sua versione digitale in formato NFT, che servirà come “voucher digitale” per attestare l’assoluta autenticità di questo pezzo da collezione.

Il nuovo proprietario, tuttavia, non potrà utilizzare il nome nè l’immagine del Campione del Napoli, ed è per questo motivo che la 128 è in vendita come “El Primer Auto de D10S“. Certo, in fin dei conti non si tratta di una Ferrari, ma siamo sicuri che il valore affettivo di questo veicolo – tra l’altro il primo mai posseduto da Maradona – farà schizzare le quotazioni verso l’alto: se volete farci un pensierino…