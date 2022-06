All’asta l’Aston Martin DB5 di James Bond: quale sarà il suo prezzo?

In California la casa d'aste Broad Arrow Auctions ha messo in vendita la DB5 di proprietà di Sean Connery, uno degli interpreti dell'agente 007

Avete sempre sognato di interpretare i panni del mitico Agente 007? Allora probabilmente questa è l’opportunità che stavate aspettando: la casa d’aste Broad Arrow Auctions ha messo infatti in vendita presso Monterey, in California, l’Aston Martin DB5 di proprietà del compianto Sean Connery, un esemplare davvero pregiato che è stato prodotto nel lontano 1964.

La storia di questa vettura, tuttavia, non è stata lineare come altri modelli: prodotta ufficialmente il 7 luglio 1964 con numero di telaio DB5/1681/R, fu consegnata a un primo proprietario dallo specialista preparatore RS Williams in colorazione nera, per poi venir ridipinta con la classica tinta Snow Shadow Grey (e interni in pelle Connelly rossa) che tutti noi abbiamo apprezzato gustandoci i vari film di James Bond (compreso l’ultimo “No Time to Die”).

L’asta attualmente è in partenza da un valore compreso tra 1,4 e 1,8 milioni di dollari, che però potrebbe diventare ancora più elevato vista la speciale appartenenza a uno degli attori più conosciuti e amati della storia del cinema. Il fortunato acquirente che se la aggiudicherà (entro il 18 agosto) otterrà compreso nel prezzo un giro con l’amico di Sean Connery, il leggendario Campione di F1 Jackie Stewart, mentre gran parte dell’importo della vendita sarà devoluto in beneficenza all’associazione no-profit Race Against Dementia fondata dallo stesso pilota scozzese.