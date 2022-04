Alpina B4 Gran Coupé: la BMW M4 diventa ancora più sportiva

Ormai parte integrante del mondo BMW, il marchio Alpina ha svelato la B4 Gran Coupé, che rappresenta di fatto l'evoluzione della M4 a "cinque porte"

Al top della gamma Serie 4 del marchio BMW spicca la bellissima M4, che fin dal suo debutto sul mercato è stata sempre proposta in carrozzeria Coupé a tre porte: una piattaforma improntata alla massima sportività, che però manca di un’alternativa più “elegante” destinata anche alle famiglie. A distanza di un anno dalla presentazione dell’ammiraglia B8 da 621 cavalli, il brand Alpina oggi va a colmare questa “lacuna” con la B4 Gran Coupé, che per il momento è proposta sul mercato tedesco a 91.800 Euro e consegne previste per il prossimo mese di luglio.

Dal punto di vista estetico le differenze con la M4 sono subito evidenti: la base di partenza è la stessa, ma la Alpina B4 Gran Coupé si distingue per il corpo vettura a cinque porte con portellone posteriore e diversi elementi aerodinamici esclusivi, tra i quali lo splitter anteriore, l’alettone e il diffusore posteriore e l’impianto di scarico ridisegnato. Non mancano i cerchi in lega specifici da 20” e i badge dedicati, così come le tinte esclusive Alpina Blue e Alpina Green metallizzate che vanno oltre quelle “classiche” offerte dal programma BMW Individual.

A livello di motore, la nuova Alpina B4 Gran Coupé condivide lo stesso 3.0 Litri sei cilindri a doppio turbo-compressore della BMW M4, modificato tuttavia con diversi elementi che lo rendono ancora più aggressivo e prestazionale (intercooler, condotti di aspirazione e sistema di raffreddamento su tutti). Il risultato? Una potenza specifica di 495 cavalli e una coppia massima di 730 Nm, scaricate a terra attraverso la trazione integrale xDrive e il cambio automatico ZF a otto rapporti con differenziale autobloccante posteriore a controllo elettronico.

Le performance, ovviamente, sono garantite: in questa configurazione l’Alpina B4 Gran Coupé tocca i 301 km/h di velocità massima e ferma il cronometro dello 0-100 in soli 3,7 secondi, grazie alla presenza di un impianto frenante maggiorato con dischi anteriori da 395 mm e posteriori da 345 mm. Completano il pacchetto la dotazione Alpina Sport di serie, che introduce le sospensioni a smorzamento variabile e la risposta dello sterzo regolabile attraverso le due mappature Comfort e Sport.