Alpina B8 Gran Coupé: la BMW Serie 8 ancora più sportiva ed elegante

Il marchio Alpina rivede in grande la M850i xDrive con un'estetica raffinata e un V8 biturbo 4.4 Litri potenziato, capace di 621 cavalli per 323 km/h

Vi ricordate la M850i in versione “poliziesca” di AC Schnitzer? Ecco, prendete il modello di base senza decalcomanie ma rifinite il tutto con un’estetica esclusiva (sia per la carrozzeria che per gli interni) e un motore ancora più potente, capace di ben 621 cavalli. In questo modo avete ottenuto la nuovissima creazione dell’Alpina, azienda tedesca vista come preparatore esclusivo del marchio BMW che ha quindi dato vita alla B8 Gran Coupé.

Si tratta a tutti gli effetti di una rivisitazione della Serie 8, dalla quale si distingue per lo splitter anteriore con prese d’aria maggiorate e con il logo del brand tedesco e per un retrotreno caratterizzato da diffusore posteriore nero, splitter in tinta con la bellissima vernice verde metallizzata e scarico a quattro terminali in acciaio. Inconfondibili anche i cerchi Alpina Classic forgiati da 21” a venti razze, dietro ai quali si nasconde l’impianto frenante della Brembo con dischi da 395 mm all’anteriore e da 398 mm al posteriore.

La stessa cura dei particolari si nota immediatamente anche nell’abitacolo, dove la selleria è in pelle Lavalina di color marrone con finiture opzionali in Alcantara: qui spiccano sicuramente i loghi Alpina sul pomello del cambio in cristallo con sistema iDrive, sul battitacco e sul volante sportivo, così come il tettuccio panoramico, il digital cockpit e il Surround Sound System di Harman Kardon a 16 speaker.

L’esclusività dell’Alpina B8 Gran Coupé, ovviamente, si riscontra anche nello specifico assetto di telaio e sospensioni, irrigidite rispetto alla M850i originale e ora provviste di molle Eibach, barre anti-rollio rinforzate, differenziale a slittamento limitato e Integral Active Steering come sistema di quattro ruote sterzanti. Modificato anche il motore V8 a doppio turbo-compressore da 4.4 Litri, che ora è in grado di erogare la bellezza di 621 cavalli e 800 Nm di coppia massima sufficienti per raggiungere la velocità massima di 324 km/h e per fermare il cronometro dello 0-100 sui tre secondi e quattro decimi.

L’esuberanza del nuovo propulsore è tenuta a bada dal cambio automatico Alpina Switch-Tronic a otto rapporti, aggiornato grazie alla collaborazione con ZF al fine di migliorare la sua risposta e la sua fluidità durante gli up-shift e i down-shift, e dai “driving mode” capaci di modificare il comportamento dello sterzo e dello stesso motore, impostabili attraverso il selettore iDrive dalla modalità Comfort+ a quella più aggressiva Sport+.

Queste, tra le altre cose, modificano anche il sound del propulsore attraverso dei toni personalizzati a livello dei terminali in acciaio inox, che donano quindi quel valore aggiunto che mancava rispetto al modello originale firmato BMW. Prezzo e disponibilità di questa bellezza? Per il momento l’Alpina B8 Gran Coupé sarà disponibile in Germania con un listino in partenza da 161.200 Euro e consegne dal mese di luglio 2021.