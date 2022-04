Alpina XB7 2022: la nuova BMW X7 diventa ancora più elegante

Lo storico preparatore del marchio BMW ha realizzato la versione "extra-lusso" della Nuova X7: si chiama XB7, arriva a dicembre e costerà 170.500 Euro

Come accaduto con la BMW M4, ora anche la Nuova X7 2022 è pronta a proporsi nella corrispondente versione “extra-lusso” realizzata dal preparatore Alpina, tra l’altro passato ufficialmente nel mese di marzo sotto l’egida della Casa dell’Elica. Si chiama XB7 ed è stata presentata negli scorsi giorni con un’unica foto pubblicata sui canali social del marchio teutonico, attraverso la quale si possono notare tutte le novità estetiche che sono state introdotte sul frontale della vettura.

Oltre a confermare l’enorme griglia a doppio rene centrale (illuminata) e i sottilissimi gruppi ottici Full LED, l’Alpina XB7 2022 rende ancora più evidenti le prese d’aria laterali e tutta la parte inferiore dell’avantreno, dove trova posto un nuovo paraurti con presa d’aria centrale e scritta “ALPINA” ben in vista. Bellissimi i nuovi cerchi in lega Alpina Dynamic da 21”, che a richiesta possono essere sostituiti con quelli Alpina Classic a venti razze da 23 pollici su pneumatici specifici della Pirelli e che, di base, sono sostenuti da sospensioni pneumatiche capaci di abbassare o alzare l’assetto (fino a 40 mm) per ottimizzare la resa aerodinamica in velocità.

Meno evidenti (ma non meno importanti) le modifiche introdotte nell’abitacolo, del quale non abbiamo ancora immagini ufficiali ma che, in linea di massima, dovrebbe ricalcare quello della Nuova BMW X7. Confermata quindi la plancia completamente digitale con quadro strumenti interattivo da 12,3” e sistema infotainment di ottava generazione provvisto di display ultra-wide da 14,9”, così come i rivestimenti interamente in pelle in grado di enfatizzare il livello di lusso della vettura.

Per quanto riguarda il motore, la nuova Alpina XB7 utilizza la base di partenza della X7 M60i cioè il V8 a doppio turbo-compressore da 4,4 Litri con tecnologia mild-hybrid a 48V, che in questa configurazione ottiene un potenziamento di circa 100 cavalli capace di alzare l’asticella delle prestazioni fino a 621 CV e 800 Nm di coppia massima. I risultati? Top speed di 280 km/h e tempo nel test di accelerazione 0-100 di 4,2 secondi, ottenuto anche attraverso l’adozione della trazione integrale xDrive e del cambio automatico ZF a otto rapporti.

Prezzi e disponibilità? La nuova Alpina XB7 può essere ordinata già da questi giorni con consegne previste nel prossimo mese di dicembre 2022, per un listino europeo in partenza da 170.500 Euro.