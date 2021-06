Alpina XD3 e XD4: il risultato del restyling ai maxi SUV tedeschi

Alpina ha messo mano alle nuove BMW XD3 e XD4 con importanti ritocchi a livello estetico (il kit aerodinamico è personalizzato) e a livello di motore, col propulsore tedesco che ora raggiunge quasi 400 CV di potenza

Alpina è un nome storico nel mondo dei preparatori d’auto, specialmente in Germania: l’azienda torna prepotentemente sulle scene dando un ulteriore tocco di personalità, stile e potenza alle BMW X3 e X4 da poco presentati nella loro ultima versione.

Alpina XD3 e XD4: le caratteristiche

A livello estetico, Alpina XD3 e XD4 si caratterizzano per un assetto e look nuovi. Le sospensioni sono più rigide, mentre il baricentro della vettura è stato abbassato per avere migliori prestazioni in marcia (e sfruttare al meglio la potenza a disposizione). Anche l’impianto frenante è stato rivisto: all’anteriore sono presenti dei dischi da 396 mm mentre al posteriore da 399 mm. A livello estetico, l’occhio viene appagato dal lavoro di personalizzazione fatto dai designer di Alpina, a partire dal kit aerodinamico personalizzato con la forma del brand sullo splitter. Nuovi anche i cerchi in lega multirazza che sono disponibili in due misure: 20 e 22 pollici. Alpina permette anche di scegliere i colori e i materiali degli interni da un ricco catalogo.

Sotto il cofano lavora il sei cilindri in linea da 340 CV BMW che è stato potenziato con quattro turbo: questo significa che la potenza massima a disposizione è ora di 394 CV, mentre la coppi massima raggiunge gli 590 Nm. L’accelerazione da 0 a 100 Km/h avviene in 4,6 secondi, mentre la velocità massima è di poco inferiore ai 270 km/h. Per il cambio è stato scelto il sistema automatico Steptronic a otto rapporti

Alpina XD3 e XD4: quanto costa

Le versioni restyling dell’XD3 e dell’XD4 saranno disponibili sul mercato europeo a partire dal prossimo mese di novembre. I prezzi di riferimento, per ora, sono quelli dei modelli in vendita in Germania, pari a 85.900 euro per l’XD3 e 89.100 euro per l’XD4.