Andiamo e compriamo elettrico

Andiamo Elettrico mette a disposizione il proprio know-how sia per Concessionari sia per i Clienti, fungendo da tutor

Come acquistare una vettura con la spina (elettrica BEV o ibrida plug-in PHEV) in tutta sicurezza, convenienza e professionalità dai migliori Concessionari italiani con la supervisione di Andiamo Elettrico.

Andiamo elettrico unisce clienti e concessionari, formando gli stessi venditori

Gli attori del progetto di Andiamo Elettrico sono infatti tre:

i Best Electric Dealers: i concessionari selezionati da Andiamo Elettrico, che si attengono al decalogo di comportamento per la vendita di veicoli elettrificati;

i Best Electric Consumers: i clienti informati sulla migliore tipologia di auto elettrificata grazie alle notizie ottenute su Andiamo Elettrico, video corsi inclusi;

i Best Electric Sellers: i migliori venditori della Concessionaria che seguono anche loro i video corsi di Andiamo Elettrico per avere una base ed un linguaggio comune con gli iscritti alla Community elettrica.

Il progetto in sintesi: un decalogo di trasparenza

Andiamo Elettrico mette a disposizione il proprio know-how sia per Concessionari sia per i Clienti, fungendo da tutor per ottimizzare la vendita e garantire il massimo della soddisfazione da parte del cliente.

Forte dell’esperienza raccolta in oltre 4 anni di guida elettrica, Andiamo Elettrico, attraverso la sua Academy, ha realizzato due corsi sulla mobilità elettrica.

I clienti della comunità di Andiamo Elettrico interessati all’acquisto avranno la garanzia di trovarsi in una Concessionaria in grado di dare la migliore consulenza in materia di auto elettrificate e riceveranno un trattamento premium con la possibilità di effettuare test drive approfonditi.

Andiamo Elettrico monitora le varie fasi del processo: affianca il cliente dalla prova su strada al contratto fino alla consegna ed alla assistenza, facendo da “garante” affinché il Decalogo/Patto Elettrico venga osservato da ambo le parti, intervenendo in caso di segnalazione sia da parte dell’iscritto alla Community sia del Dealer.