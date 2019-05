Ares Panther ProgettoUno: rinascita d’autore per la De Tomaso Pantera

La De Tomaso Pantera rivive nel progetto della modenese Ares, battezzato Panther ProgettoUno. Il design è senza tempo, mentre la tecnica proviene da una Lamborghini Huracan

La De Tomaso Pantera è entrata nella storia tra copertine patinate, pagine web e racconti: era solo questione di tempo prima che qualcuno le rendesse giustizia riportandola ai giorni nostri. Mentre il brand DeTomaso si prepara alla rinascita “ufficiale” per il Goodwood Festival of Speed, la modenese Ares Design ha immaginato la celebre Pantera in una variante moderna. Il risultato è a dir poco emozionante.

Ares Panther ProgettoUno, un istant classic

La Panther è semplicemente spettacolare. Le linee riescono a combinare un gusto classico, adatto ad eventi come il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este in cui è stata presentata, a tratti estremamente moderni e quasi futuristici, elevando l’auto all’ambito stato di vettura Neo Retrò, che in questi ultimi anni si sta imponendo come vero punto di riferimento per i designer.

Davvero azzeccata la colorazione: il rosso classico ed intenso si sposa bene con il contrasto dei cerchi, in un accostamento cromatico che ricorda un’altra regina dell’evento lombardo la quale, a ben vedere, sfoggia anche lo stesso tipo di concept: stiamo parlando della MV Agusta 800 Superveloce, celebrata nella categoria Concept Bikes.

Tornando a noi, se non vi dicessimo che sottopelle la Panther è una Lamborghini Huracan forse non potreste rendervene conto. Tuttavia sotto la scocca riposa l’amato V10 da 610CV che contraddistingue la supercar di Sant’Agata e la sorella Audi R8 e che, in questo caso, garantisce un’accelerazione da 0 a 100Km/h in 3,1 secondi per poi raggiungere una velocità massima di oltre 350Km/h. Davvero eccezionale, considerando il completo rifacimento della carrozzeria, il peso complessivo della vettura che ferma l’ago della bilancia sui 1.423Kg a secco.

Il prezzo è altrettanto stupefacente: si parte infatti da 615.000€ (tasse escluse), ed occorre attendere un tempo di lavorazione di circa 3 mesi.