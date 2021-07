Arriva la nuova Abarth F595: 165 CV e 250 Nm di coppia

La nuova Abarth F595 è spinta dal motore 1.4 T-jet euro 6D Final, derivato dalla Formula 4, in grado di erogare una potenza massima di 165 CV. I nuovi dettagli estetici ne esaltano ancora di più il look sportivo

È stata da poco presentata la nuova Abarth F595, la vettura compatta ma dall’animo decisamente aggressivo come sottolineato dai dati tecnici e dalle caratteristiche derivate direttamente dal mondo delle corse. Il richiamo alla pista parte già dalla F che compare nel nome e che indica la Formula 4, campionato di cui Abarth è fornitore esclusivo dei motori.

Nuova Abarth F595: le caratteristiche tecniche

Partiamo subito dal cuore della nuova Abarth F595: il motore. L’auto è equipaggiata col propulsore 1.4 T-jet euro 6D Final, derivato da quello delle monoposto Tatuus impegnate nei campionati italiano e tedesco di Formula 4. L’unità è in grado di erogare una potenza massima di 165 CV e una coppia massima di 230 Nm di coppia e lavora abbinato a un cambio manuale a cinque rapporti o in alternativa al cambio automatico robotizzato con paddle al volante.

La F595 può toccare una velocità massima di 218 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in circa 7,3 secondi. L’aspetto sportivo della vettura è ulteriormente sottolineato dal nuovo scarico Record Monza Sovrapposto, evoluzione del celebre scarico che in questa nuova configurazione prevede quattro terminali, due per lato e sovrapposti verticalmente.

Le sospensioni posteriori sono Koni e dotate di tecnologia Frequency Selective Damping (FSD) che permette, grazie all’impiego di una specifica valvola, di adattare l’assetto alle condizioni della strada. Il sistema TTC, invece, è responsabile della gestione della trazione sulle ruote anteriori. Attraverso il tasto “scorpion” si può scegliere tra un sound normale e uno più grintoso tipico delle creazioni made in Abarth.

Nuova Abarth F595: quanto costa

La nuova Nuova Abarth F595, ora, è disponibile nelle colorazioni Bianco Gara, Grigio Campovolo, Grigio Pista, Nero Scorpione, Grigio Record e Grigio Asfalto. I dettagli Blu Rally ne esaltano il look sportivo, come anche i cerchi in lega da 17″ Sport nero opaco e il badge identificativo F595 sul posteriore. L’auto viene proposta a un prezzo promozionale di 22.700 euro.