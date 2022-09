L’Aston Martin DB5 di James Bond diventa un set LEGO Speed Champions!

La Casa di Billund ha finalmente commercializzato la versione "mattoncino" della mitica Aston Martin di 007: scopriamo insieme com'è fatta!

Se non siete proprio riusciti ad aggiudicarvi l’asta della scorsa estate che è terminata con un cospicuo prezzo finale di circa 2,5 milioni di dollari, sappiate che potete ancora fare vostra la mitica Aston Martin DB5 di James Bond… solo in formato ridotto. Merito del marchio LEGO, che proprio negli scorsi giorni ha commercializzato in tutta Europa (e quindi anche in Italia) la versione “mattoncino” dell’iconica vettura di 007, vista tra l’altro anche nell’ultima pellicola “No Time to Die”.

Realizzato dalla divisione LEGO Speed Champions, il set 76911 dell’Aston Martin DB5 dell’agente segreto più famoso al mondo comprende tutto il necessario per godersi al meglio una delle vetture più famose mai costruite. L’automobile è composta di 298 pezzi e, una volta assemblata, misura 17 cm in lunghezza, 7 in larghezza e 5 in altezza, il che la rende perfetta per essere messa in esposizione ed essere ammirata in tutti i suoi dettagli.

Alcuni di questi sono stati creati da zero appositamente per questo modello, tra i quali il parabrezza posteriore, i gruppi ottici all’anteriore e quelli a tre lenti al posteriore e i cerchioni con speciali inserti stampati in filo metallico di color argento. Nella scatola, inoltre, sono disponibili quattro set supplementari di targhe (che rappresentano quelle dei vari film di James Bond) e una mini-figure proprio di 007 con tanto di smoking e chiave inglese in mano. Il prezzo? Nei migliori negozi di giocattoli è disponibile a 24,99€ ma trovate online il set LEGO 76911 già in sconto.