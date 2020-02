Aston Martin Vantage Roadster: zero compromessi e tante emozioni

L'Aston Martin Vantage Roadster è una biposto cabrio senza compromessi. La vettura è spinta dal motore bicilindrico V8 da 4,0 litri, abbinato a un cambio automatico ZF a 8 velocità, capace di erogare una potenza massima di 510 CV raggiungere una velocità di punta di 306 km

Aston Martin scrive un nuovo capitolo della propria storia dedicata alle vetture dall’indole sportiva, presentando la Vantage Roadster, modello convertibile che va ad affiancare la Vantage Coupé lanciata nel 2018, nata per unire prestazioni prestazioni e fruibilità.

Aston Martin Vantage Roadster: le caratteristiche

L’Aston Martin Vantage Roadster si presenta come una biposto cabrio senza compromessi. La vettura è spinta dal motore bicilindrico V8 da 4,0 litri, abbinato a un cambio automatico ZF a 8 velocità, capace di erogare una potenza massima di 510 CV e una coppia massima di 685 Nm, valori che fanno raggiungere una velocità di punta di 306 km. Esteticamente l’auto è semplicemente bellissima e curata in ogni suo dettaglio. La capote è realizzata in tessuto e ha un sistema di azionamento automatico che permette di abbassarla di 6,7 e sollevarla in 6,8 secondi, anche in movimento, fino a 50 km/h di velocità massima. Il volume del bagagliaio è di 200 litri. Rispetto alla variante coupé, l’Aston Martin Vantage Roadster è più pesante di circa 60 kg: questo ha portato a una taratura specifica degli ammortizzatori posteriori. La vettura, inoltre, è dotata di dispositivo Adaptive Damping System e di sistema ESP. Sono tre le modalità di guida tra cui scegliere: Sport, Sport+ e Track.

“Le avventure con tetto apribile sono sempre state molto apprezzate dai clienti Aston Martins, quindi siamo molto felici di presentare la Vantage Roadster – ha detto Andy Palmer, presidente e amministratore delegato di Aston Martin -. Per molti, guidare con il tetto abbassato è la vera definizione dell’esperienza delle auto sportive in quanto dà davvero sfogo ai tutti i propri sensi. Vantage ha sempre offerto il brivido più puro, ma in forma Roadster quella scarica di adrenalina è destinata a passare a un livello superiore“.

Aston Martin Vantage Roadster: quanto costa

L’Aston Martin Vantage Roadster sarà in vendita a partire del secondo trimestre. Per il momento non si conosce ancora il prezzo peri mercato italiano, ma in Inghilterra costerà 126.950 sterline, 161.000 dollari negli Stati Uniti e 157.300 euro in Germania.