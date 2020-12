Audi A6 Allroad Quattro: disponibile il mild-hybrid diesel da 64.500 Euro

Il Model Year 2021 della cross-country prodotta a Ingolstadt introdurrà un’inedita motorizzazione diesel dall’ibridazione “soft”, capace di ben 204 cavalli e 400 Nm di coppia massima

Il nuovo anno è ormai alle porte ed è giunto il momento anche per Audi di dare una piccola, ma importante, rinfrescata alla propria proposta commerciale: il focus, in questo caso, è rivolto verso la A6 Allroad Quattro, station wagon da “fuoristrada” che per il 2021 otterrà una nuova motorizzazione diesel contraddistinta dalla tecnologia mild-hybrid a 12V.

La gamma, quindi, darà il benvenuto a un inedito 2.0 TDI da 204 cavalli e 400 Nm di coppia massima, associato a un’ibridazione “soft” con alternatore-starter a cinghia di tipo RSG collegato all’albero motore che recupera energia durante le fasi di decelerazione e frenata. Un sistema ovviamente provvisto di cambio a doppia frizione S Tronic a sette marce e trazione integrale Quattro con sospensioni pneumatiche adattive, capaci di regolare l’assetto della vettura a seconda delle condizioni della strada.

In quanto a prestazioni e consumi, la nuova Audi A6 Allroad Quattro MY 2021 raggiungerà una velocità massima di 237 km/h, coprirà lo scatto 0-100 in soli 7,8 secondi e garantirà un risparmio di carburante fino a 0,3 Litri ogni 100 km percorsi. Tradotto, significa che la media calcolata nel ciclo di utilizzo WLTP si assesterà sul range di valori 5,8-6,4 L / 100 km, mentre le emissioni di CO2 saranno comprese tra 152 e 169 g/km.

In termini di disponibilità, la versione mild-hybrid della A6 Allroad Quattro sarà lanciata sul mercato in due allestimenti specifici: quello “standard” e il più completo Evolution, caratterizzato dai cerchi in lega da 19’’ a dieci razze, dal pacchetto luce diffusa a LED per l’abitacolo e dai gruppi ottici LED Matrix HD con indicatori di direzione dinamici, dal retrovisore interno elettrocromatico e dal supporto lombare elettrico per i sedili anteriori.

Completerà l’opera una dotazione tecnologica da riferimento, comprensiva di sistema infotainment e navigazione MMI Plus, l’Audi Virtual Cockpit Plus su display da 12,3’’, l’Audi Sound System da 180W, l’Audi Phone Box, l’Audi Smartphone Interface con ricarica induttiva e i pacchetti aggiuntivi Innovative Assistant e Innovative Complete. I prezzi? Da 64.500 Euro per l’allestimento base, mentre da 68.250 Euro per il top di gamma Evolution.