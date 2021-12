Audi A8 2022: l’ammiraglia tedesca è ordinabile in Italia da 100.800 Euro

La top di gamma del segmento berline della Casa di Ingolstadt arriverà in concessionaria a marzo 2022: due le versioni subito disponibili, compresa la sportiva S8

Mentre il futuro porta il nome di “Grandsphere“, il presente si chiama Audi A8: per il 2022 l’ammiraglia della Casa dei Quattro Anelli si rinnova sia esteticamente che sotto il punto di vista dei contenuti, mentre a livello di motorizzazioni sarà disponibile nei concessionari dal prossimo mese di marzo in due versioni, tra cui il modello sportivo S8. I prezzi? Il listino ufficiale per l’Italia parte da 100.800 Euro… ma vediamo con calma che cos’è cambiato rispetto all’anno scorso.

AUDI A8 2022: ARRIVANO I FARI LED MATRIX

L’aggiornamento stilistico della nuova Audi A8 2022 è in realtà poco invasivo perchè include solamente alcune modifiche volte a esaltare ancora di più una vettura (decisamente) già di fascia premium. Partendo dall’anteriore, la griglia Single Frame è ora più grande del modello 2021 e può contare su nuove prese d’aria laterali e un rivisto paraurti sottostante con inserti cromati 3D, poi proposti anche sulle nuove minigonne laterali.

Il “piatto forte”, tuttavia, è rappresentato dagli inediti gruppi ottici LED Digital Matrix come optional all’avantreno e da quelli OLED di serie al retrotreno: i primi sono composti dalla bellezza di 1,3 milioni di microspecchi capaci di cambiare il loro orientamento fino a 5.000 volte al secondo, con lo scopo di illuminare meglio la strada davanti al veicolo e di generare zone d’ombra in modo da non abbagliare gli altri utenti della strada in avvicinamento.

Questi fari, inoltre, sono provvisti di abbaglianti adattivi e di uno speciale fascio luminoso in grado non solo di seguire la traiettoria di curva, ma anche di aiutare il guidatore a rimanere al centro della propria corsia illuminando le due strisce bianche che la delimitano. Al posteriore, invece, gli OLED possono essere personalizzati nella loro rappresentazione visiva e danno il proprio contributo accendendosi in caso di emergenza quando un’altra vettura risulta, secondo i sensori, troppo vicina.

AUDI A8 2022: L’ABITACOLO DIVENTA UN SALOTTO MULTIMEDIALE

Per quanto riguarda le dimensioni, la nuova Audi A8 2022 è stata allungata di 1 cm in entrambe le versioni di passo (standard da 3 metri con lunghezza di 5,19 e “L” da 3,13 metri con lunghezza di 5,31) e questo la rende ancora più comoda e confortevole per i suoi occupanti. Da un’ammiraglia, d’altronde, ci si aspetta il meglio e in questo caso la top di gamma di Ingolstadt non delude, proponendo un abitacolo che diventa a conti fatti un vero e proprio salotto.

I rivestimenti sono infatti personalizzabili a seconda dei gusti del cliente e la dotazione tecnologica prevede una plancia con triplo schermo touchscreen, da identificare nell’Audi Virtual Cockpit (con head-up display) da 12,3” e nei due proiettori centrali da 10,1” (per l’infotainment) e da 8,6” (per i comandi del climatizzatore). Per la fila posteriore, invece, ora sono presenti due schermi da 10,1” installati sul retro dei sedili anteriori per la riproduzione di contenuti multimediali e un ulteriore display touch OLED da 5,7” in posizione centrale per la gestione della climatizzazione e della funzione massaggio.

AUDI A8 2022: DUE MOTORIZZAZIONI AL LANCIO, POI LA PLUG-IN

Vediamo ora la gamma motori: la nuova Audi A8 2022, da presentazione ufficiale, potrà essere equipaggiata con cinque propulsori, dei quali però solo due disponibili al lancio previsto in Italia nel mese di marzo. Questi sono il 3.0 Litri V6 TDI a tecnologia mild-hybrid da 286 cavalli e 600 Nm di coppia – versione 3.0 (50) TDI – e il più prestazionale 4.0 Litri V8 TFSI sempre con ibrido leggero da 571 CV e 800 Nm, che invece spingerà il modello sportivo S8.

Entrambe le motorizzazioni saranno abbinate al cambio automatico Tiptronic a otto rapporti e alla trazione integrale permanente Quattro, i quali poi saranno ereditati anche dalla futura versione con powertrain ibrida plug-in A8 60 TFSI e.

Quest’ultima sarà composta dallo stesso V6 3.0 Litri del modello a sola benzina 55 TFSI (non importato nel nostro Paese), a cui si aggiungerà un motore elettrico supplementare da 136 CV che alzerà l’asticella prestazionale fino a 462 cavalli e 700 Nm di coppia. Il pacco batterie? Completamente rinnovato e con una capacità aumentata a 17,9 kWh, che dovrebbe assicurare un’autonomia in full-electric di almeno 50 km (ciclo WLTP) e una capacità di ricarica veloce tramite le colonnine pubbliche fino a 7,4 kW.

AUDI A8 2022: DOTAZIONE DI SERIE, OPTIONAL E LISTINO PREZZI

Al pari delle motorizzazioni, anche l’equipaggiamento di serie è stato aggiornato e infatti la nuova Audi A8 2022 si presenterà al pubblico con una dotazione molto ricca fin dal modello di base: quest’ultimo includerà i cerchi da 18”, il servosterzo progressivo con demoltiplicatore che agisce in funzione dell’angolo di sterzata e della velocità, le sospensioni pneumatiche adattive (che inclinano l’auto fino a tre gradi in curva per ridurre il rollio e alzano le sospensioni di 50 mm da ferma per facilitare l’ingresso a bordo), i sedili con rivestimento in pelle regolabili elettricamente e con funzione massaggio e il climatizzatore automatico.

Due i pacchetti estetici per la carrozzeria (Chrome e S Line con dettagli in nero lucido), ai quali si possono aggiungere diversi optional tra i quali, nell’abitacolo, l’impianto audio Bang & Olufsen con 23 altoparlanti, il climatizzatore quadri-zona, il frigorifero e il poggiapiedi riscaldato per i passeggeri posteriori.

Il modello S8, invece, offre in aggiunta i sedili sportivi con rivestimento in pelle Valcona, la plancia con dettagli in carbonio, le sospensioni pneumatiche predittive e il differenziale posteriore sportivo, che vanno a completare il pacchetto offerto dalla top di gamma S8 Attitude insieme ai fari anteriori LED Digital Matrix, al tetto panoramico in vetro, ai pacchetti di assistenza City e Tour e, tra gli ADAS, al riconoscimento della segnaletica stradale con telecamera dedicata.

I prezzi della nuova Audi A8 2022 partono da 100.800 Euro per quanto riguarda il modello 3.0 (50) TDI e arrivano fino a 164.150 Euro nel caso della S8 a “passo lungo” in allestimento Attitude. Per tutti i dettagli vi consigliamo di fare riferimento allo schemino riassuntivo proposto qua sotto:

AUDI A8 MY2022

3.0 (50) TDI Quattro Tiptronic – 100.800 Euro

3.0 (50) TDI L Quattro Tiptronic – 108.100 Euro

S8 TFSI L Quattro Tiptronic – 154.500 Euro

S8 TFSI L Quattro Tiptronic Attitude – 164.150 Euro