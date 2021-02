Audi Q4 e-tron, al via le prenotazioni

Grazie a una piattaforma dedicata sarò possibile bloccare la propria Audi Q4 e-tron con in anticipo di 1.000 euro che permetterà di avere un voucher con il quale recarsi in concessionaria per il perfezionamento dell’acquisto. La prenotazione garantirà la prelazione sui primi esemplari della vettura

Questo è un momento molto vivace in casa Audi per quanto riguarda le vetture a impatto zero. Dopo avere presentato e-tron S, e-tron S Sportback e e-tron GT, la Casa dei quattro anelli si appresta ad ampliare ulteriormente la propria gamma a prendo le prenotazioni della Q4 e-tron il primo SUV elettrico compatto premium.

Audi Q4 e-tron: come averla

Audi Q4 e-tron è un SUV compatto del segmento D che arriverà sul mercato sia nella versione “tradizionale” (giugno) che in quella con carrozzeria Coupé dal suffisso Sportback (novembre). In entrambi i casi la base di partenza è la piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen già vista con la ID.4, sulla quale sarà costruita una carrozzeria dalle forme dinamiche ed eleganti: le dimensioni riportano una lunghezza di 4,6 metri (1 cm in più la Sportback), un’altezza di 1,9 metri (1 cm in meno la Sportback), una larghezza di 1,9 metri e un passo di ben 2,77 metri. Derivata dal concept presentato al Salone di Ginevra 2019, la Q4 e-tron potrà contare su una powertrain a doppio motore elettrico a magneti permanenti: quello posteriore, il principale, avrà una potenza di 204 cavalli, mentre quello anteriore ne offrirà 102, per un totale di 306 CV intelligentemente ripartiti dall’elettronica tra i due assali nel caso in cui le condizioni della strada non permettano di garantire la giusta aderenza a terra. Tutti i componenti saranno installati in posizione ribassata per garantire una ripartizione ottimale del baricentro e, di conseguenza, una migliore dinamica di guida, compresa la batteria da 82 kWh che renderà possibile un’autonomia compresa tra i 450 e i 500 km calcolati nel ciclo di utilizzo WLTP.

Grazie a un sito dedicato (https://q4-reservation.audi.it/it) i clienti Audi avranno la possibilità di prenotare le prime Audi Q4 e-tron disponibili in Italia versando una caparra di 1.000 euro che permetterà di avere un voucher con il quale recarsi in concessionaria per il perfezionamento dell’acquisto. La prenotazione garantirà la prelazione sui primi esemplari della vettura. Ma non è tutto. Il servizio di ricarica Audi e-tron Charging Service permetterà di avere un accesso semplificato alle oltre 200.000 stazioni sparse in 26 paesi europei. Per quanto riguarda la ricarica domestica, Audi Italia avrà due partner di primo livello: Enel X e Alpiq, con la prima che metterà a disposizione di coloro che sceglieranno di istallare una wall box tariffe agevolate.