Audi e-Tron Bridge: la formula di noleggio flessibile per la mobilità elettrica

Ampie soluzioni per tutta la gamma e-Tron, uscita anticipata senza oneri tra il 6° e il 12° mese di noleggio e sconto di tre mesi per contratti di durata almeno di tre anni: ecco l'offerta per il leasing firmata Audi

I MIGLIORI KM 0 PER TE Sul nostro canale usato risparmi fino al 40% su auto appena immatricolate! SCOPRI ORA

Il noleggio a lungo termine non è mai stato così flessibile e alla portata di tutti: Audi sta ragionando in questi termini ed è per questo motivo che arriva la proposta chiamata e-Tron Bridge, che verrà sviluppata di pari passo alla progressiva elettrificazione della propria gamma (20 modelli a zero emissioni entro il 2025) e alla finalizzazione del servizio di ricarica e-Tron Charging Service, per un totale di 140mila colonnine di ricarica (comprese quelle ad alta velocità IONITY) in 24 Paesi europei.

Con Audi e-Tron Bridge il leasing a lungo termine potrà quindi godere della massima flessibilità, sposando le richieste e le esigenze di ogni singolo cliente. Tramite questa formula verrà messo a disposizione uno dei modelli BEV della Casa dei Quattro Anelli, tra i quali Audi e-Tron 50, Audi e-Tron Sportback 50, Audi e-Tron 55 quattro e Audi e-Tron Sportback 55 quattro: con ognuno di essi si potrà uscire dal contratto di noleggio stipulato senza oneri e in maniera anticipata dal 6° al 12° mese, sostituendo il modello scelto inizialmente con un altro oppure stipulando un nuovo contratto optando tra i prodotti offerti da Volkswagen Leasing, Volkswagen Bank e Volkswagen Financial Services.

Ma non è tutto: la formula Audi e-Tron Bridge, infatti, regalerà i primi tre canoni di noleggio e azzererà l’anticipo previsto nel caso di stipula di un contratto con durata superiore ai 36 mesi, oltre a garantire tutti i vantaggi di guidare una vettura elettrica senza dover sottostare agli oneri di gestione: bollo, assicurazione RCA, manutenzione e assistenza stradale rientreranno quindi nel canone mensile.

Oltre a ciò, tutti i clienti Audi e-Tron e Audi e-Tron Sportback potranno beneficiare della formula ad acquisto finanziato Audi Value, che prevede un anticipo e il finanziamento, grazie al valore futuro garantito dalla Casa dei Quattro Anelli, solo di una parte della vettura, consentendo quindi di contenere il costo complessivo delle rate. Nel caso di Audi e-Tron Sportback 55 quattro, per esempio, si potrà limitare il costo mensile a 800 Euro, sostenendo in tre anni solo il 55% del prezzo totale del veicolo. Per definire al meglio la rata mensile tramite Audi Value sarà necessario tener conto dell’anticipo, della durata del contratto di noleggio (2 o 3 anni) e della percorrenza chilometrica annuale, che può variare in sei fasce distinte che spaziano in un range tra 10mila e 40mila km.