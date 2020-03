Audi e-tron Sportback Edition One: unicità e prestazioni in versione limitata

Il SUV coupè elettrico di Audi sarà presto disponibile in serie limitata: configurazione 55 quattro da 408 CV, trazione integrale elettrica e 446 km di autonomia in modalità elettrica

Ancora più esclusiva: quest’anno la gamma e-tron di Audi punta ancora più in alto, presentando una serie limitata a meno di 500 esemplari del proprio SUV coupè sportivo. Stiamo parlando della Sportback Edition One, un modello che unisce in sè prestazioni al vertice della categoria e uno stile tipico da one-off, caratterizzato da una dotazione top di gamma S line edition di altissimo livello. La sua uscita nei concessionari? A partire dal secondo trimestre del 2020 al prezzo di 117.500 Euro.

AUDI E-TRON SPORTBACK EDITION ONE: PRESTAZIONI E AUTONOMIA

Sotto il cofano la nuova Audi e-tron Sportback Edition One deriva strettamente dalla variante 55 quattro del SUV coupè tedesco a zero emissioni: presenta infatti due motori elettrici asincroni posizionati in corrispondenza di ciascun assale, capaci di erogare una potenza massima di 408 cavalli e una coppia massima di 664 Nm in modalità Boost. Le prestazioni sono fulminee per uno Sport Utility Vehicle: lo scatto 0-100 km/h è coperto in 5,7 secondi, grazie anche alla presenza della trazione integrale quattro che regola in maniera permanente la ripartizione della coppia fra avantreno e retrotreno.

La sua unicità, ovviamente, è evidenziata anche dalle sue qualità elettriche: la Sportback Edition One, infatti, è dotata di una batteria da 95 kWh che le garantisce un’autonomia massima fino a 446 km nel ciclo di utilizzo WLTP, un risultato dovuto anche alla tecnologia di recupero dell’energia in frenata. Per quanto riguarda la ricarica, questa nuova Audi e-tron può essere rigenerata sia in corrente continua (DC), fino a 150 kW, sia in corrente alternata (AC), per una potenza fino a 11 kW. In tal senso è presente di serie il sistema e-tron compact, così come un secondo accesso per la ricarica domestica collocato in corrispondenza del passaruota anteriore destro.

AUDI E-TRON SPORTBACK EDITION ONE: DOTAZIONE E ALLESTIMENTO

Non solo prestazioni, ma anche stile ed eleganza: la nuova Audi e-tron Sportback Edition One conferma l’allestimento esterno top di gamma S line edition con paraurti specifici, prese d’aria ampliate, sospensioni pneumatiche adattive e logo S line su griglia e battitacco, al quale si aggiunge la dotazione interna con sedili anteriori sportivi provvisti di supporto lombare e funzione Memory per il pilota, tetto panoramico in vetro, illuminazione multicolore a LED con 30 tinte differenti, climatizzatore automatico a quattro zone, rivestimenti in pelle Valcona, Alcantara nero per le portiere e inserti in alluminio spazzolato.

Per quanto riguarda la dotazione di serie, questa edizione limitata sarà disponibile nell’esclusiva tinta Blu plasma metallizzato con verniciatura a contrasto S line grigio Manhattan, oltre a cerchi in lega Audi Sport da 21” a 10 razze in abbinamento a pneumatici 265/45 e pinze freno con finiture arancioni. Il tocco di classe? La proiezione a terra del logo dedicato quando avviene l’apertura delle portiere.

AUDI E-TRON SPORTBACK EDITION ONE: PROIETTATA VERSO IL FUTURO

Passiamo alla tecnologia di bordo: la nuova Audi e-tron Sportback Edition One sarà equipaggiata con il pacchetto Audi Innovative Virtual, che metterà a disposizione l’Audi Virtual Cockpit Plus, gli specchietti retrovisori esterni virtuali, i proiettori a LED Audi Matrix con indicatori di direzioni dinamici e i pacchetti di assistenza alla guida Tour, City e per le manovre di parcheggio. Siamo di fronte a tecnologie di tipo adattivo, in grado di regolare la dinamica dell’auto a seconda della velocità e della situazione stradale del momento.

Il pacchetto Tour conterrà il Predictive Efficiency Assistant, che permette alla nuova Sportback Edition One di adattare l’andatura della vettura analizzando il traffico circostante e l’andamento del percorso grazie a specifici sensori radar, alle immagini delle telecamere e ai dati di navigazione del sistema Car-to-X. Il pack City, in aggiunta, offre il sistema di assistenza agli incroci, l’assistente al traffico trasversale, l’avvertimento al cambio di corsia e l’avviso di uscita dai parcheggi. I sistemi Audi pre sense basic e Audi pre sense front sono invece di serie.

Per quanto riguarda l’infotainment, il nuovo SUV della Casa di Ingolstadt dispone del sistema di comando MMI touch response con due display HD, da 10,1 pollici e 8,6 pollici che funzionano anche tramite i comandi vocali. Attraverso tale tecnologia si può attivare la radio digitale DAB+, impreziosita dal sistema audio Bang & Olufsen Premium Sound System, e il sistema di navigazione MMI plus che integra il portfolio Audi Connect, con informazioni sul traffico, navigazione con Google Earth e la pianificazione degli itinerari. Non manca l’assistente Amazon Alexa, così come la connettività tramite i sistemi Audi phone box e Audi smartphone interface, che si collega attraverso i protocolli Android Auto e Apple CarPlay.