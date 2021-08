Audi Q4 e-Tron, la gamma si amplia con due nuove versioni

Le due versioni della Audi Q4 e-Tron montano batterie da batteria da 82 kWh: la Q4 45 e-tron a trazione integrale ha una potenza di 265 CV e 490 km di autonomia, la Q4 Sportback 40 e-tron una potenza di 204 CV ma con un’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP di 534 km

Il segmento dei SUV ha un ruolo sempre più importante nel mondo delle quattro ruote ed è proprio questo il campo principale di sfida tra i più grandi marchi mondiali. Audi allarga la propria offerta con l’introduzione nel suo catalogo di Q4 45 e-tron con trazione integrale e il Q4 Sportback 40 e-tron.

Audi Q4 e-Tron: due versioni a zero emissioni

Nel dettaglio, la Q4 45 e-tron con trazione integrale ha una power unit che permette di erogare una potenza complessiva di 265 CV. Questo permette di scattare da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi e raggiungere una velocità massima limitata elettronicamente di 180 km/h. La batteria da 82 kWh permette di avere un’autonomia dichiarata di 490 km calcolati nel ciclo di omologazione WLTP.

La medesima batteria è montata sulla versione Q4 Sportback 40 e-tron. In questo caso il motore posteriore è in grado di erogare una potenza di 204 CV e assicurare un’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP di 534 km. Su entrambe le versioni è possibile effettuare una carica sufficiente ad avere un’autonomia di 130 Km in soli 10 minuti tramite le colonnine rapide. La nuova Audi Q4 Sportback 40 e-tron è in vendita sul mercato tedesco al prezzo di 49.500 euro IVA inclusa, mentre la Q4 45 e-tron quattro parte da 50.900 euro. I due valori dovrebbero essere rispettati anche per il mercato italiano per cui sono previsti gli incentivi statali.