Audi Q8 e-tron: aperti gli ordini, prezzi da 79.900 Euro

La nuova ammiraglia elettrica della Casa tedesca arriverà nei concessionari a marzo con motorizzazioni da 340 e 408 cavalli

Tutto è pronto per l’arrivo sul mercato italiano delle nuove Audi Q8 e-tron e Audi Q8 Sportback e-tron, modello che affina la tecnologia già vista sulla prima vettura full-electric del marchio tedesco che risponde al nome di Audi e-tron. Il balzo in avanti con questa nuova ammiraglia è davvero importante perchè assicura un’aerodinamica ottimizzata e un’efficienza superiore durante la marcia, che assieme alla maggiore capacità del pacco batterie spingono l’autonomia fino ai 600 km calcolati nel ciclo WLTP.

Caratterizzate da una rinnovata estetica con single frame ottagonale all’anteriore dove spiccano i proiettori LED Matrix e la cornice total black “shark frame”, le nuove Audi Q8 e-tron e Q8 Sportback e-tron propongono una dotazione di serie davvero completa che passa dall’infotainment con navigatore MMI Plus e dall’Audi Virtual Cockpit fino ai rivestimenti dell’abitacolo in materiali eco-sostenibili, dalle sospensioni pneumatiche adattive (con taratura sportiva se si sceglie l’allestimento S Line) fino al sistema di variazione dell’altezza da terra, che può far abbassare o alzare la vettura in un range massimo di 76 millimetri.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, le nuove Audi Q8 e-tron e Q8 Sportback e-tron saranno disponibili da marzo 2023 in due versioni, entrambe a doppio propulsore elettrico: la 50 e-tron, da 340 cavalli e 664 Nm di coppia massima, e la più potente 55 e-tron, da 408 CV e 664 Nm in modalità boost. Due i tagli di batterie: il modello entry-level adotta un accumulatore con capacità di 95 kWh (autonomia di 491-504 km nel ciclo WLTP), mentre il top di gamma potrà contare su una capacità di 114 kWh (autonomia fino a 600 km), ricaricabile in CC fino a 170 kW (10-80% in 31 minuti) oppure in AC fino a 11 kW (fino a 22 kW con il caricatore supplementare optional). Qua sotto il listino prezzi Audi Q8 per l’Italia: