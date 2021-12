Audi R8: in futuro sarà sostituita da una nuova “R” full-electric

Secondo Linda Kurz, direttore marketing di Audi Sport, la nuova "R" della Casa dei Quattro Anelli sarà una supersportiva elettrica che prenderà il posto dell'attuale R8 con motore V10

Sul mercato dal 2007, dopo due generazioni l’Audi R8 è ancora oggi la punta di diamante della gamma sportiva della Casa di Ingolstadt: la sua ultima evoluzione è la R8 V10 RWD, la quale potrebbe anche essere una delle ultime che vedremo in circolazione vista l’intenzione da parte del marchio tedesco di commercializzare solo veicoli elettrici dal 2026.

La strategia di Audi passerà ovviamente anche dalla divisione Audi Sport che oggi include la R8, la quale molto probabilmente arriverà a fine vita dopo una possibile terza generazione (prevista ipoteticamente per il 2023) di nuovo con motore otto cilindri a V. In un’intervista rilasciata a CNET.com da Linda Kurz, responsabile marketing del prodotto Audi, la futura gamma di veicoli “R” dovrà invece virare verso l’elettrico e questa sarà una grande sfida da portare a termine entro i prossimi dieci anni.

“La prossima sfida di Audi Sport è trasformare il segmento R e farlo diventare completamente elettrico. È una missione che porteremo a termine entro la fine del decennio: per essere chiari, ciò non significa che avremo una R8 di prossima generazione, ma qualunque cosa sostituirà questo modello sarà totalmente elettrico, che si chiami R8 o meno“.

L’elettrificazione secondo Audi, inoltre, toccherà anche alla gamma RS: nella stessa intervista, infatti, Linda Kurz ha sostenuto che entro il 2026 l’80% dei modelli con sigla RS disporranno di un certo livello di tecnologia elettrica, mentre già dal 2023 si potranno vedere su strada quelli completamente a batterie tra i quali, in veste di pioniera, la station-wagon RS6. Tornando alla R8, invece, aspettiamoci in futuro un nuovo modello che la mandi definitivamente in pensione…