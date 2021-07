Audi R8: la LMS GT3 da corsa raggiunge lo standard Evo II

La vettura da pista destinata alle corse clienti si aggiorna: nuove sospensioni regolabili, un'aerodinamica più efficiente e un V10 da 5.2 Litri più corposo nella coppia ai bassi regimi

La famiglia delle Audi “da corsa” si allarga ulteriormente: dopo la GT2 multi-colore, oggi la Casa dei Quattro Anelli ha presentato l’ultima evoluzione della R8 LMS GT3, chiamata per l’occasione Evo II in modo da differenziarsi dalla primissima versione del 2015 ma anche dall’aggiornamento introdotto tre anni più tardi nell’ottobre del 2018.

Le modifiche introdotte sul nuovo modello toccano molteplici componenti, tra le quali le sospensioni, l’aerodinamica e il motore. A livello meccanico la nuova R8 LMS GT3 Evo II farà debuttare un inedito sistema ad ammortizzatori regolabili in quattro posizioni e un traction control più efficiente, che saprà sfruttare al meglio il nuovo setup aerodinamico nel quale la parte da protagonista non è più affidata al sottoscocca… ma al generoso alettone posteriore.

Se nella precedente Evo la Casa dei Quattro Anelli aveva dato maggiore importanza al fondo della vettura, ora la generazione della downforce è in massima parte dovuta allo spoiler e alle varie appendici presenti sulla carrozzeria, grazie alle quali si potrà optare per dei setting meno estremi rispetto a quelli del passato. Per quanto riguarda il motore, invece, Audi ha voluto introdurre un’inedita presa d’aria sul cofano capace di migliorare la coppia ai medio-bassi regimi di rotazione: in questo modo il V10 da 5.2 Litri ora è in grado di raggiungere il picco di 585 cavalli a seconda della mappatura selezionata.

Benchè Audi non abbia mostrato alcuna foto degli interni, la nuova R8 LMS GT3 Evo II sarà provvista nell’abitacolo di un nuovo impianto di climatizzazione, che aiuterà il pilota durante le più difficili fasi della guida nelle competizioni di durata. Il prezzo? La vettura completa partirà da un costo di listino di 429.000 Euro (IVA esclusa), mentre per i proprietari della precedente Evo “prima versione” sarà disponibile un pacchetto di aggiornamento con gli upgrade di ultima generazione.