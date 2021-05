Audi R8: sei tonalità in serie limitata per la LMS GT2 “Color edition” da corsa

La Casa dei Quattro Anelli mette il turbo al programma di personalizzazione clienti "Audi Exclusive" sfornando sei serie speciali della potentissima R8 LMS GT2: quale colore vi piace di più?

Se la “Green Hell” in onore del mitico Nürburgring Nordschleife non è abbastanza esclusiva per voi, allora l’ultima creazione della divisione Customer Racing di Audi Sport è quello che stavate cercando da tempo per saziare la vostra ambizione da piloti professionisti. La Casa dei Quattro Anelli, infatti, ha recentemente presentato la versione speciale in serie limitata della sua vettura da corsa “clienti” più potente di sempre, la R8 LMS GT2 che, per l’occasione, si è lasciata dipingere dal programma di personalizzazione Audi Exclusive con sei inedite tinte per la carrozzeria.

Denominato “Color Edition“, questo allestimento introduce le colorazioni Kyalami Green, Misano Red, Nogaro Blue, Sebring Black, Tactical Green e Vegas Yellow, le quali andranno ad impreziosire un corpo vettura in fibra di carbonio con tettuccio, airscope, calotte degli specchietti retrovisori e appendici aerodinamiche completamente neri. Non mancano inoltre i cerchi color rame che fanno tanto “racing”, così come un impianto di scarico progettato su misura. Rispetto alla R8 “di base”, la LMS GT2 – presentata per la prima volta nel 2019 – può contare sulla versione più potente del famoso V10 da 5.2 Litri, ora in grado di sviluppare la bellezza di 630 cavalli e 550 Nm di coppia massima. Il peso a secco? Soli 1.350 kg, frutto di un bodykit alleggerito con miglioramenti all’aerodinamica sia all’avantreno che al retrotreno.

Per quanto riguarda i prezzi, la GT2 “normale” partiva da una base di 338mila Euro, aumentata ora a 349mila Euro nel caso in cui si optasse per una delle tonalità della “Color Edition“. “In tredici anni di storia di Audi Sport Customer Racing è la prima volta che offriamo ai nostri clienti una serie speciale centrata sul colore – ha affermato Chris Reinke, capo della divisione clienti della Casa di Ingolstadt – La nostra Color Edition assicura una pura individualità: in futuro non sarà rilasciata una seconda versione identica. Ognuna delle sei R8 LMS GT2 da noi realizzate sarà unica rispetto ai modelli dei nostri concorrenti. Un modello che avrà un duplice status di auto da collezione e macchina con cui divertirsi nei trackday o nelle competizioni vere“.