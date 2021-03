Audi R8: solo 50 esemplari per la “Green Hell” edition

La Casa dei Quattro Anelli ha confermato che le 50 unità della R8 Green Hell in onore del Nurburgring sono già stati tutti venduti

Verde come la cornice dell’infernale Nordschleife da oltre 20 km che tutt’oggi rappresenta il banco di prova per la maggior parte delle supercar presenti in commercio e in via di progettazione: a settembre scorso l’Audi R8 “Green Hell” edition doveva essere una versione speciale a tiratura limitata in arrivo quest’anno per il grande pubblico, ma a quanto pare i 50 esemplari ad oggi previsti sono già stati tutti venduti.

Con un prezzo in Germania di circa 234mila Euro, questa supersportiva è una celebrazione delle cinque vittorie ottenute dalla Casa dei Quattro Anelli in una delle competizione d’endurance più toste di sempre, la 24 Ore del Nurburgring, nella quale l’ammiraglia R8 LMS ha tenuto testa più volte alle 911 GT3 della factory di Stoccarda ma anche alle avversarie SLS GT3 e M3 GT2 rispettivamente prodotte da Mercedes-AMG e da BMW.

A livello estetico la “Green Hell“, quindi, riprende i canoni stilistici della LMS #1 portata in pista dal team Audi Sport Phoenix, presentando una tinta di base in verde scuro Tioman che, a richiesta, può anche essere sostituita con le più classiche Ibis White, Daytona Grey e Mythos Black. E’ il motore, tuttavia, il vero protagonista di questa serie speciale: sotto il cofano, infatti, scalpita un V10 da 5.2 Litri e 620 cavalli, tenuto a bada dal cambio a doppia frizione S Tronic a sette rapporti e dalla trazione integrale Quattro. Le prestazioni? Una velocità massima di 331 km/h e uno scatto 0-100 in soli 3,1 secondi… ma non vogliamo aggiungere altro: scopritela in prima persona grazie al video qua sotto, buona visione!