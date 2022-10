Audi RS3 Performance Edition: 407 CV per 300 km/h in serie limitata a 300 esemplari

La Casa di Ingolstadt ha migliorato ulteriormente l'Audi RS3 aumentando la potenza del suo 2.5 TFSI turbo-benzina: prime consegne previste per inizio 2023

L’Audi RS3 “di base” non è abbastanza per voi? Allora non vi resta che attendere i primi mesi del 2023 quando inizierà la commercializzazione della versione limitata Performance Edition, prodotta in soli 300 esemplari e pronta a scatenarsi sulle piste di tutta Europa con un motore ancora più potente e una dotazione ancora più specifica per la guida in pista.

Per quanto riguarda l’estetica, la nuova Audi RS3 Performance Edition si riconosce subito per i dettagli in nero lucido su griglia anteriore, prese d’aria e diffusore posteriore, a cui si aggiungono i nuovi gruppi ottici LED Matrix che proiettano sull’asfalto una bandiera a scacchi e la scritta “300” quando si aprono le portiere della vettura. I cerchi sono da 19” e presentano al loro interno un impianto frenante con dischi carbo-ceramici da 380 mm all’anteriore e da 310 mm al posteriore.

Entrando nell’abitacolo, l’esclusività della nuova Audi RS3 Performance Edition si percepisce principalmente dai sedili RS con telaio in fibra di carbonio e rivestimenti in pelle Nappa – microfibra Dinamica, impreziositi da dettagli in Mercato Blue su cinture, cuciture e volante sportivo. L’infotainment, con schermo da 10,1”, è equipaggiato inoltre con una schermata specifica tramite la quale il guidatore può tenere sotto controllo tutte le funzioni vitali della vettura, tra le quali la temperatura del motore, dell’acqua, dell’olio, l’erogazione della potenza e della coppia, la pressione delle gomme e il tempo impiegato a compiere un giro di pista.

Il vero piatto forte della nuova Audi RS3 Performance Edition, tuttavia, è ciò che è nascosto sotto il cofano: il 2.5 cinque cilindri TFSI, infatti, ora eroga 7 cavalli in più rispetto al modello di base (407 CV totali e 500 Nm di coppia) e la pressione massima del turbo arriva a 15,6 bar. Il risultato è una top speed (sbloccata con Dynamic Plus Pack) di ben 300 km/h e uno scatto 0-100 coperto in soli 3,8 secondi, anche grazie all’aiuto del cambio automatico a doppia frizione S Tronic a sette rapporti.

La dotazione di serie, infine, prevede un impianto di scarico aggiornato e un assetto specifico per la guida in pista, che comprende le sospensioni RS, gli ammortizzatori elettronici a regolazione adattiva, la ripartizione intelligente della coppia con RS Torque Splitter e la modalità di guida da drifting RS Torque Rear.