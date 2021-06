Audi RS6: arriva una versione speciale ABT Sportsline

L'Audi RS6 Abt Signature Edition ha un motore elaborato in grado di produrre una potenza massima di 800 CV (200 in più della versione standard). Il kit aerodinamico migliora il look ma soprattutto le prestazioni. La vettura verrà prodotta in soli 64 esemplari

In 125 anni di storia Abt ne ha fatta di strada, diventando da piccola carrozzeria locale a marchio affermato nel mondo del tuning sotto il nome di Abt Sportsline. Per rendere omaggio al fondatore, il tuner tedesco ha deciso di realizzare una versione speciale dell’Audi RS6, denominata Johann Abt Signature Edition, in serie limitata e con una potenza da record.

Audi RS6 Abt Signature Edition: le caratteristiche

Partiamo dai numeri. L’Audi RS6 Abt Signature Edition verrà realizzata in appena 64 esemplari, uno per ogni anno di vita del suo fondatore Johann Abt. Sotto il cofano lavora un motore in grado di erogare una potenza massima di 800 CV (200 CV in più rispetto al modello di serie) e una coppia massima di 980 Nm grazie all’impiego di nuovi turbocompressori sviluppati apposta per questo progetto, al sistema high-tech Abt Engine Control e al nuovo intercooler maggiorato assicura un migliore flusso d’aria.

Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in appena 2,91 secondi, mentre la velocità massima è di 330 km/h. Le modalità di guida sono tre: Eco, Power e Race. L’app Abt permette di visualizzare tutti i parametri in tempo reale. “La conversione di ogni singolo esemplare è supervisionata da un meccanico specializzato in corse automobilistiche, una peculiarità unica ed eccezione. Un uomo si prende cura di un veicolo, dall’inizio alla fine. Vengono prodotte artigianalmente sei auto al mese“, ha dichiarato Hans-Jurgen Abt, CEO dell’azienda teutonica.

A livello estetico, la vettura è caratterizzata da una serie di dettagli che la rendono ancora più aggressiva rispetto alla versione di serie. Buona parte del merito va al kit aerodinamico che ridefinisce le forme per un appagare l’occhio, ma anche per ridurre la resistenza all’aria, tutto vantaggio delle prestazioni. La casa dichiara che kit produce una deportanza extra di 150 kg per una migliore trazione. Le appendici aerodinamiche rosse in fibra di carbonio sono state sviluppate ad hoc. I cerchi in lega hanno un diametro di 22″ e oltre che essere bellissimi, sono stati alleggeriti, permettendo di risparmiare oltre tre chili di peso per ogni ruota. All’interno è presente il sistema di protezione Halo Abt, sedili sportivi cuciti a mano, ma sono davvero tanti i dettagli che impreziosiscono l’abitacolo, come quelli Signature Carbon Red in fibra di carbonio.

Ciascuno dei 64 esemplari contiene un frammento dell’incudine originale utilizzata dal fabbro e fondatore dell’azienda per non dimenticare mai da dove tutto è partito.