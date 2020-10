Audi TT: arriva il pacchetto sportivo S Line Competition Plus

Assetto sportivo, dettagli verniciati in nero lucido e uno stile completamente votato alla sportività: ecco l'S-Line Competition Plus, ultimo allestimento dell'Audi TT 2020

Vi piace il look della grintosissima TT RS… ma non il suo prezzo esagerato? Allora Audi ha quello che fa per voi: per la terza generazione della TT la Casa dei Quattro Anelli ha preparato uno specifico pacchetto sportivo chiamato S Line Competition Plus, che offre diversi dettagli di ispirazione racing sia per la variante Coupé che per quella Roadster. L’allestimento in questione sarà abbinabile alla motorizzazione 2.0 Litri 45 TFSI da 245 cavalli e 370 Nm di coppia massima e al cambio automatico S Tronic a sette rapporti, capaci di portare la TT alla velocità massima (autolimitata) di 250 km/h e di staccare lo 0-100 in soli 5,8 secondi (6 netti per quella a cielo aperto).

A livello estetico, l’allestimento S Line Competition Plus abbina due specifici pacchetti, vale a dire l’S Line Exterior e il Black Style Package: il primo introduce il paraurti con splitter anteriore e il diffusore posteriore dal look sportivo, a cui si aggiungono la finitura a nido d’ape della griglia single frame e i vari loghi S Line in corrispondenza di avantreno, retrotreno, dei passaruota e delle prese d’aria laterali. Il secondo, invece, dona la finitura in nero lucido in corrispondenza del single frame anteriore, delle prese d’aria, delle calotte degli specchietti esterni, dei listelli sottoporta, del diffusore e dell’alettone posteriore.

Esteriormente completano il pacchetto gli anelli Audi e i terminali di scarico total black assieme ai cerchi in lega da 19” con disegno a cinque razze poligonali, sostituibili a richiesta con quelli da 20” a 10 razze a Y. Per quanto riguarda l’equipaggiamento, l’Audi TT con allestimento S Line Competition Plus introduce di serie anche le pinze dei freni verniciate in rosso e l’assetto sportivo ribassato di 10 mm con regolazione dinamica degli ammortizzatori; a richiesta, invece, si potranno aggiungere i fari a LED Matrix con gestione adattiva degli abbaglianti.

Anche gli interni, ovviamente, hanno ricevuto il trattamento S Line: i sedili sportivi presentano il rivestimento in pelle e Alcantara nera (a richiesta si può optare per la pelle Nappa) con loghi S Line in rilievo sui poggiatesta e con cuciture a contrasto in rosso o blu, mentre parte inferiore del tunnel centrale, volante e pomello del cambio sono completamente in pelle per un feeling al tatto davvero eccellente. Completa l’opera, infine, l’Audi Virtual Cockpit da 12,3”, con dettagli che in precedenza erano riservati solamente all’esclusiva Audi TTS. L’allestimento S Line Competition Plus è disponibile fin da ora per le ordinazioni (anche se solo per il mercato tedesco), con consegne previste a dicembre 2020; le versioni con trazione integrale Quattro, invece, arriveranno nei primi mesi del 2021. I Prezzi? Da 47.300 Euro per la versione Coupé e da 49.650 Euro per quella Roadster.