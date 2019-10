Auto e moto d’epoca 2019: date, orari e novità

Auto e moto d’epoca 2019 è il salone dedicato ai veicoli storici che si tiene a Padova da giovedì 24 ottobre a domenica 27. Un appuntamento, giunto alla 36esima edizione, che gli amanti dei motori non possono mancare: i biglietti possono essere acquistati direttamente sul sito della manifestazione. Se si vuole partecipare il giovedì, il […]

Auto e moto d’epoca 2019 è il salone dedicato ai veicoli storici che si tiene a Padova da giovedì 24 ottobre a domenica 27. Un appuntamento, giunto alla 36esima edizione, che gli amanti dei motori non possono mancare: i biglietti possono essere acquistati direttamente sul sito della manifestazione. Se si vuole partecipare il giovedì, il costo è di 45 euro, prezzo che scende a 30 euro il venerdì. Nei giorni di sabato e domenica invece si pagano 25 euro. È poi possibile acquistare degli abbonamenti; per sabato e domenica il prezzo è di 46 euro, per venerdì e sabato 53 euro, da venerdì a domenica 76 euro.

Ad Auto e moto d’epoca si possono ammirare, oltre a veicoli storici e di grande pregio, anche collezioni museali davvero stupefacenti come quella del Museo Nicolis di Villafranca e quella del MAUTO di Torino. Tra i modelli più interessanti da ammirare, due modelli molto importanti per Citroën: parliamo della Type A 10 HP del 1919 (la prima vettura prodotta in serie in Europa) e della Traction Avant 11BL del 1954 (che proponeva alcune soluzioni all’avanguardia come la trazione anteriore). Tante anche le Ferrari, a cui viene anche dedicata l’esposizione “rosse in abito da corsa: le auto che hanno creato il mito” che vede protagoniste vetture da sogno come la 166 Mille Miglia Touring, che fu di Gianni Agnelli, vincitrice della prestigiosa Coppa d’Oro al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este.

Ampio lo spazio riservato alle auto in vendita, sia da parte dei privati sia dei rivenditori specializzati in auto e moto storiche. Nel complesso saranno oltre 5mila i veicoli esposti in un’area che copre ben 90.000 metri quadrati. Numerosi anche i restauratori e i ricambisti, che saranno oltre 600. Venerdì 25 ottobre si tiene poi l’asta di Finarte, i cui pezzi pregiati sono l’Alfa Romeo 6C 2500 Sport del 1947 e la Maserati 3500 GT del 1961, l’auto personale di Juan Manuel Fangio.