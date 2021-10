Niente Salone di Ginevra, annullata l’edizione 2022!

Gli organizzatori del GIMS hanno preferito annullare anche la prossima edizione della kermesse ginevrina: tutto rimandato al 2023?

Un’altra doccia fredda colpisce il settore dell’automotive: l’edizione 2022 del Salone di Ginevra è stata definitivamente cancellata. Non è servito il raddoppio degli sforzi per la kermesse in Qatar, nè le grandi novità promesse per la stampa e per il pubblico: tutto rimandato al 2023… forse. Le motivazioni? Legate ancora una volta agli effetti della pandemia da Covid-19, che sta mettendo in ginocchio il mondo dell’auto per la mancanza di materie prime e sicurezza durante gli eventi.

“La decisione di rinviare il salone è stata presa nell’interesse sia delle case automobilistiche sia degli appassionati di automobili – riporta il comunicato ufficiale rilasciato dagli organizzatori del GIMS – Le questioni dirette e indirette relative alla pandemia da Covid-19 in corso hanno lasciato gli organizzatori senza alternative. Da un lato, le questioni dirette della pandemia comportano continue restrizioni di viaggio per espositori, visitatori e giornalisti internazionali. D’altra parte, i problemi indiretti della pandemia, come la carenza di semiconduttori, fanno sì che le case automobilistiche abbiano nuove priorità. Questi problemi hanno portato a diverse cancellazioni recenti fino alla conferma finale del rinvio dello show“. Speriamo che nel 2023 la situazione possa essere tornata alla normalità…