Automotoretrò 2023: la 40° edizione dal 3 al 5 marzo si sposta a Parma

La storica kermesse dell'automobilismo storico lascia la tradizionale sede di Torino per spostarsi nel quartiere fieristico di Parma

Dopo 39 anni di onorato servizio in quel di Torino, l’evento Automotoretrò è pronto a un cambio di passo importante nel 2023: per la sua 40° edizione, in programma dal 3 al 5 marzo, la kermesse più antica riguardante l’automobilismo storico italiano si sposterà a Parma condividendo la permanenza con “Mercanteinfiera“, appuntamento parmigiano specifico sul mondo dell’arte e del collezionismo.

Il motivo di questo cambiamento? Purtroppo gli organizzatori di Automotoretrò non sono riusciti a trovare un accordo con la società francese GL Events che gestisce gli spazi espositivi a Torino, ormai fin troppo cari in termini di locazione per organizzare una kermesse di questo tipo. “Abbiamo provato in tutti i modi a far rimanere la manifestazione a Torino, dove è nata nel 1983, ma non ci sono più le condizioni – ha spiegato Beppe Gianoglio, organizzatore di Automotoretrò – Siamo quindi lieti di annunciare il trasferimento nell’innovativo polo fieristico parmense che, insieme alle istituzioni del territorio ci aiuterà a far crescere ancora di più Automotoretrò. La scelta è ricaduta su Parma anche per il suo valore strategico come snodo tra Centro Italia e Nord-Est: l’obiettivo è di entrare nei cuori di tutti gli appassionati che ancora non ci conoscono“.