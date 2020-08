Autotorino lancia la piattaforma per usufruire dell’ecobonus auto

Il Gruppo Autotorino ha messo a punto un help desk online grazie al quale i consumatori potranno capire come sfruttare al meglio gli incentivi per l'acquisto di un'auto nuova

Con il primo di agosto il Governo italiano ha dato il via al famoso “Ecobonus auto”, vale a dire a tutti gli incentivi previsti dal Decreto Rilancio che possono tornare utili nell’acquisto di un’automobile nuova. Un aiuto indispensabile a fronte delle difficoltà economiche che si sono generate a causa della pandemia Coronavirus, il quale tuttavia propone un numero davvero elevato di formule d’acquisto, che in un primo momento possono spaesare il consumatore finale.

Con o senza rottamazione? Vetture ibride, elettriche, diesel o benzina di ultima generazione? Le alternative sono veramente tante e questo è bastato per convincere il Gruppo Autotorino – primo dealer del settore automotive in Italia e già premiato come Top Dealers da Infomotori.com – ad inaugurare una nuova piattaforma online, che servirà a rendere estremamente più semplice il processo di scelta della prossima macchina e di utilizzo del relativo ecoincentivo.

Scendendo nei dettagli, la piattaforma in questione, raggiungibile all’indirizzo ecoincentivi.autotorino.it, consente di avere a disposizione un help desk dedicato, che saprà fornire la consulenza specifica per comprendere fin nei minimi dettagli le caratteristiche dell’ecobonus. Il sistema è stato progettato con una chat attraverso la quale si potranno fare delle domande, a cui l’assistente virtuale troverà una risposta fugando ogni possibile dubbio dell’utilizzatore.

Oltre a ciò l’help desk di Autotorino metterà a disposizione una panoramica delle oltre 200 versioni di autovetture disponibili presso le varie sedi del Gruppo, con le quali si potrà usufruire degli ecoincentivi statali. Per trovare il proprio modello esiste l’apposita “Ricerca Auto”, tramite la quale si potrà impostare la marca, il modello, l’alimentazione e l’importo dell’ecobonus, effettuando infine il filtro dei parametri presenti per migliorare il numero di risultati ottenuti.

Con questo sito, quindi, il Gruppo Autotorino metterà a disposizione del consumatore la consulenza e le informazioni necessarie per trovare l’auto dei propri desideri, da mettere in garage sfruttando al massimo la disponibilità degli incentivi presenti nel Decreto Rilancio varato dal Governo. La messa su strada di vetture nuove eco-friendly, infatti, favorirà il miglioramento del parco mezzi circolante, oltre a dare un forte contributo alla lotta contro l’inquinamento atmosferico.