BMW i4 M50: la versione sportiva avrà 523 cavalli

La prossima berlina elettrica della Casa dell'Elica sarà commercializzata anche in una versione sportiva con allestimento M Performance e un rombo firmato Hans Zimmer

Vi avevamo promesso la presentazione ufficiale dopo poche settimane dal rilascio delle prime foto, ma a quanto pare la futura BMW i4 sembra fare la “preziosa”… Che sia per la versione M50 in allestimento M Performance che andrà ad arricchire la sua gamma? La Casa dell’Elica, infatti, si è lasciata sfuggire in questi giorni una foto di questo speciale modello sportivo, che rappresenterà quindi il top della gamma della berlina elettrica costruita a Monaco di Baviera.

Come potete osservare dall’immagine che vi riportiamo in fondo a questo articolo, la nuova BMW i4 M50 si distingue dall’esemplare con equipaggiamento “di base” per un frontale più aggressivo grazie alla presenza del paraurti ridisegnato e delle prese d’aria a dimensioni maggiorate, nonchè per le minigonne sulle fiancate, gli specchietti aerodinamici e i cerchi in lega dalla finitura brunita. Il pacchetto M Performance, ovviamente, prenderà in considerazione anche la powertrain a batterie, capace di erogare in questa edizione una potenza di 523 cavalli per uno scatto 0-100 in soli quattro secondi.

Da buona vettura elettrica, anche la BMW i4 M50 sarà equipaggiata con un sound “artificiale” in grado di replicare il rombo di una vera supercar: in questo caso il contributo sarà dato dal famoso compositore Hans Zimmer, conosciuto nel mondo cinematografico per aver lavorato alle colonne sonore di film importanti come Il Re Leone, Mission Impossible e Sherlock Holmes. Per sapere ancora di più sulla sua scheda tecnica, tuttavia, l’appuntamento da segnare sul calendario è per il prossimo primo di giugno, quando la Casa dell’Elica ha confermato ufficialmente l’unveiling della sua nuova creazione a quattro ruote: stay tuned!