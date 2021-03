BMW i4: le prime foto ufficiali della berlina elettrica

La Casa dell'Elica ha rilasciato le prime immagini della prossima i4, berlina "full electric" da 530 cavalli e dall'autonomia massima di 590 km

Contemporaneamente alla presentazione del SUV iX, che arriverà entro al fine dell’anno nelle due versioni xDrive40 e xDrive50, il marchio BMW ha voluto raddoppiare gli sforzi rilasciando le prime immagini ufficiali dell’altro suo progetto “full electric” che definirà la strategia a zero emissioni del suo prossimo futuro.

Stiamo parlando della i4, berlina sportiva del segmento D che dovrebbe arrivare nei concessionari entro l’autunno in due versioni di carrozzeria specifiche: da una parte la Gran Coupé, dall’altra la M Performance ma sempre su base Serie 4. Previste anche più varianti della powertrain installata sotto il cofano, che nell’allestimento più potente dovrebbe garantire una potenza di 530 cavalli in grado di coprire lo scatto 0-100 da fermo in soli quattro secondi.

L’autonomia? Fino a 590 km calcolati nel ciclo di utilizzo WLTP, ma per tutti i dettagli del caso vi rimandiamo alla presentazione ufficiale delle prossime settimane. Nel frattempo… gustatevi le nuove foto presenti nella gallery a corredo di questo articolo, assieme al video lancio pubblicato sul canale YouTube della BMW!