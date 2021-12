BMW i7: l’ammiraglia elettrica sfila tra le nevi della Svezia

La Casa dell'Elica ha rilasciato alcune immagini ufficiali dei test invernali della i7, versione elettrificata della prossima Serie 7

Se la i4 è la versione elettrica della Serie 4, allora la i7… esatto, sarà il modello a batterie della futura Serie 7: l’ammiraglia del marchio BMW vuole sfidare ad armi pari la top di gamma della Mercedes, la EQS, e per raggiungere questo obiettivo ha testato a fondo un primo prototipo tra le nevi del centro di collaudo di Arjeplog, in Svezia… ovviamente immortalato con tanto di foto ufficiali che potete osservare anche voi sfogliando quelle presenti nella gallery di questo articolo.

Nonostante la camuffatura, le forme della prossima BMW i7 si distinguono nettamente e mettono in luce un corpo vettura a tre volumi dall’imponente presenza su strada grazie alla sua lunghezza di oltre 5 metri. Rispetto al veicolo che entrerà nella produzione di serie, tuttavia, il concept mostra ancora i fari anteriori tradizionali al posto di quelli disposti su due livelli, che in un certo senso ereditano lo stile introdotto con il recente prototipo del SUV XM – il primo interamente prodotto dalla divisione interna Motorsport.

La necessità di svolgere questo tipo di test tra le nevi e i ghiacci della Svezia, ovviamente, è data dal fatto che gli ingegneri BMW devono spingere al limite la powertrain elettrica della i7 con temperature molto rigide. L’ammiraglia della Casa dell’Elica utilizzerà infatti la piattaforma eDrive di quinta generazione già sviluppata sulla iX, spinta da due unità a zero emissioni (una per assale) che assicurano non solo la trazione integrale ma anche un output di potenza compresa tra 326 e 523 cavalli a seconda della versione.

Anche la capacità del pacco batterie varierà in base al modello di i7 che si prenderà in considerazione: i tagli dovrebbero essere di 77 kWh oppure di 110 kWh, capaci di garantire un’autonomia massima tra 400 e 600 km calcolata nel ciclo di utilizzo WLTP. E per chi non si accontenta, la più sportiva i7S saprà donare emozioni ancora più forti grazie a una powertrain da 670 CV, abbinata a un battery pack da 120 kWh per 480 km di percorrenza complessiva con la singola ricarica.

I test svolti in Svezia sulla BMW i7 serviranno anche per lo sviluppo della Serie 7 “normale”, che sarà proposta sia nelle tradizionali motorizzazioni endotermiche a benzina e diesel sia in quella più specifica a tecnologia ibrida plug-in. L’arrivo sul mercato? Non prima del 2023, con la presentazione ufficiale prevista solamente per la fine dell’anno prossimo.