BMW iX1: il crossover tedesco si aggiorna… e diventa elettrico!

La Casa dell'Elica ha presentato la terza generazione della X1, che sarà disponibile con motori diesel e benzina mild-hybrid e plug-in hybrid nonchè in versione 100% elettrica

Dopo i primi teaser pubblicati a marzo, la nuova BMW X1 è finalmente tra noi: introdotta sul mercato nel 2009, il crossover “d’attacco” della Casa dell’Elica raggiunge nel 2022 la sua terza generazione che, di fatto, è veramente tutta nuova sia fuori che dentro… oltre che sotto il cofano. In un primo momento, infatti, saranno disponibili le varianti a benzina e diesel mild-hybrid, seguite poi dalle plug-in e infine dalla novità assoluta, la full-electric iX1 da 313 cavalli e 400 km di autonomia. Volete saperne di più? Allora continuate a leggere il nostro articolo di presentazione!

BMW X1: FORME SQUADRATE E POSSENTI

A un primo sguardo, la Nuova BMW X1 non sembra discostarsi troppo dalla precedente generazione: il design generale rimane sempre massiccio, come confermato dall’anteriore con griglia a doppio rene, cofano scavato nelle sue parti laterali e gruppi ottici Full LED dalla costruzione sottilissima. Particolarmente evidente anche il paraurti, che si aggiunge ai cerchi in lega dalle dimensioni fino a 20” e a un retrotreno ultra-sfaccettato – a partire dai fari a forma di “L” che proseguono sulle fiancate laterali.

Per quanto riguarda le dimensioni, la Nuova BMW X1 cresce leggermente e si assesta sui 4,5 metri di lunghezza, 1,84 di larghezza, 1,64 di altezza e 2,69 di passo – il che significa che è aumentata anche la capacità complessiva del bagagliaio. Con tutti i sedili in posizione, infatti, il volume è di 540 Litri, mentre se si abbatte la fila posteriore si può arrivare a 1.600 Litri.

BMW X1: TECNOLOGIA ED ELEGANZA AI MASSIMI LIVELLI

Entrando nell’abitacolo, le novità della BMW X1 2022 sono strettamente derivate dalla dotazione già vista sulle sorelle maggiori: l’impostazione generale della plancia tende a mettere a disposizione del guidatore solo gli strumenti essenziali e tra questi spicca sicuramente il BMW Curved Display che integra sia il quadro strumenti digitale (da 10,7”) che l’infotainment con schermo da 10,25” di diagonale e sistema operativo di ottava generazione (ovviamente compatibile con Apple CarPlay e Android Auto).

In aggiunta è presente un pacchetto ADAS completo e funzionale che comprende il cruise control con sistema di frenata d’emergenza, l’avviso anti-collisione frontale e il Parking Assistant con telecamera posteriore e assistente alla retromarcia. Come optional, inoltre, è possibile includere il mantenimento della corsia, l’assistenza allo sterzo, l’Active Cruise Control con Stop & Go, l’head-up display per il parabrezza e le funzioni Surround View, Remote 3D View, BMW Drive Recorder e Remote Theft Recorder.

La ciliegina sulla torta? Oltre ai rivestimenti di plancia e sedili a scelta tra la pelle Sensatec perforata e la pelle Vernasca, la presenza del bracciolo anteriore “fluttuante” che funge da centro di comando per attivare il pulsante di avviamento del motore, il selettore del cambio shift-by-wire e le varie modalità di guida disponibili.

BMW X1: GAMMA MOTORI RICCA E COMPLETA

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la gamma di Nuova BMW X1 sarà inizialmente composta da quattro propulsori (due a benzina e due a diesel) con tecnologia mild-hybrid a 48V, integrata direttamente nella trasmissione automatica a doppia frizione Steptronic a sette rapporti. Entrando nello specifico, questi saranno:

sDrive18i – da 156 cavalli e 230 Nm di coppia massima

xDrive23i – da 218 cavalli e 320 Nm di coppia massima

sDrive18d – da 150 CV e 360 Nm

xDrive23d – da 211 CV e 400 Nm

Successivamente alle edizioni di lancio, in arrivo per il mese di ottobre 2022, Nuova BMW X1 accoglierà anche due alternative ibride plug-in, denominate rispettivamente xDrive25e e xDrive30e, insieme ad altre due motorizzazioni mild-hybrid e alla novità assoluta rappresentata dalla versione full-electric iX1.

BMW iX1: MOTORE DA 313 CV E AUTONOMIA SUPERIORE AI 400 KM

Il piatto forte della gamma di Nuova BMW X1, quindi, sarà proprio la iX1, che si distingue esteticamente dalle versione endotermiche per alcuni dettagli in blu elettrico posizionati ai lati dei paraurti anteriore e posteriore, sulle modanature laterali e sulla griglia anteriore. Invariato il resto della dotazione, tranne ovviamente la capacità del bagagliaio che, per ospitare il pacco batterie, è ridotta a 490 Litri con tutti i sedili in posizione e a 1.495 Litri con la seconda fila abbattuta.

Sotto il cofano, invece, la powertrain adottata sulla BMW iX1 xDrive30 utilizza un’architettura a doppio motore elettrico (all’avantreno e al retrotreno), che assicura quindi la trazione integrale xDrive per un totale di 313 cavalli e 494 Nm di coppia massima. Le prestazioni, in questo caso, sono molto vivaci e brillanti e permettono un’accelerazione sullo 0-100 prossima ai 5,7 secondi, mentre l’autonomia del pacco batterie oscilla tra i 413 e i 438 km calcolati secondo il ciclo di utilizzo WLTP.

La ricarica, invece, può funzionare con la corrente alternata fino a 11 kW, nonchè con quella in corrente continua presso le colonnine pubbliche fino a 130 kW che assicura un passaggio dal 10 all’80% di disponibilità energetica nell’arco di circa mezz’ora. Il suo arrivo sul mercato? Entro il prossimo mese di novembre.