BMW iX1: pubblicato il primo teaser del SUV elettrico

La versione elettrica della X1 di nuova generazione debutterà entro la fine di quest'anno: avrà una powertrain da oltre 400 km di autonomia

Dopo un lungo periodo di silenzio, il marchio BMW è tornato a parlare della tanto attesa iX1: la versione elettrica di questo SUV-crossover che, nella sua variante endotermica, si pone alla base della relativa gamma proposta dalla Casa dell’Elica debutterà ufficialmente entro la fine del 2022 donando nuova linfa al relativo segmento di mercato.

L’annuncio in questione è arrivato direttamente dal CEO di BMW, Oliver Zipse, durante la conferenza annuale sui dati ottenuti lo scorso anno: in quest’occasione è anche stata presentata una prima immagine teaser della vettura protagonista di questo articolo, che potete osservare qua sotto. A un primo impatto sembra che la futura BMW iX1 avrà molti tratti in comune con la “sorella” iX3, adottando tra le altre cose la doppia griglia anteriore a doppio rene chiusa, la piattaforma modulare FARR e una powertrain eDrive di quinta generazione – capace di raggiungere un’autonomia massima (ciclo WLTP) di circa 413-438 km.

Confermata anche la presenza del sistema infotainment iDrive 8 derivato dalla i4, così come diverse soluzioni aerodinamiche utili a contenere i consumi in ordini di marcia (per il momento assestati sul range di 18,4-17,3 kWh/100 km). Successivamente al lancio, la BMW iX1 sarà presentata anche con una specifica versione a tecnologia ibrida plug-in… ma di questa ne sapremo sicuramente di più entro la fine dell’anno.