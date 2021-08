BMW iX3 2022: il SUV elettrico si aggiorna in vista del debutto a Monaco

A breve distanza dal suo lancio ufficiale sul mercato, il SUV a batterie BMW iX3 va incontro al suo primo restyling in carriera: sarà disponibile in autunno da 67.300 Euro

Non sono passati nemmeno sei mesi dalla nostra prova su strada, ma a quanto pare in BMW avevano fretta di allineare tutte le proprie vetture all’ultimo step estetico e tecnologico visto, per esempio, sui restyling della X3 e della X4. Ecco perchè la Casa dell’Elica ha presentato in questi giorni la versione aggiornata della iX3, SUV elettrico che potrà essere toccato con mano nell’imminente Salone di Monaco del 7-12 settembre prima del suo debutto sul mercato il prossimo autunno.

Le modifiche apportate? In linea con quelle che hanno reso protagonista il MY 2022 della “sorella endotermica” X3: all’avantreno possiamo notare un nuovo paraurti, gruppi ottici a LED ridisegnati e una calandra a doppio rene più grande, nonchè tutti i particolari del pacchetto M Sport (ora di serie su tutta la gamma) tra cui lo splitter anteriore più basso, le prese d’aria più pronunciate e i cerchi aerodinamici da 19 pollici (opzionalmente si possono scegliere quelli ancora più grandi da 20”).

Passando nell’abitacolo, le novità della BMW iX3 2022 sono il doppio schermo da 12,3” per il quadro strumenti digitale e il sistema infotainment, la leva del cambio automatico ridisegnata con tanto di selettore per le modalità di guida all’interno del tunnel centrale, i sedili sportivi riscaldabili e regolabili elettricamente, l’Ambient Lighting a più tonalità e il climatizzatore automatico a tre zone comandabile anche attraverso l’app specifica per lo smartphone.

Niente nuove, invece, per quanto riguarda la powertrain elettrificata, che rimane sostanzialmente la stessa della prima generazione: la nuova BMW iX3 2022 conferma quindi il motore a zero emissioni installato sull’asse posteriore da 286 cavalli e 400 Nm di coppia massima, associato a una batteria da 80 kWh in grado di assicurare un’autonomia complessiva di 460 km calcolata nel ciclo di utilizzo WLTP. La ricarica, in questo caso, può avvenire attraverso le colonnine rapide a 150 kW, che recuperano fino a 100 km in 10 minuti di collegamento gestibile ora anche da remoto.

Prezzi e allestimenti? La rinnovata BMW iX3 2022 sarà proposta in Germania da 67.300 Euro negli equipaggiamenti Inspring e Impressive, con il primo che mette a disposizione di serie la vernice metallizzata, le sospensioni a regolazione adattiva, il tettuccio in vetro e il portellone elettrico. Il secondo, invece, aggiunge accesso e avviamento senza chiave, i cerchi in lega da 20”, i gruppi ottici oscurati, l’impianto audio Harman Kardon Surround Sound System e l’head-up display per il parabrezza.