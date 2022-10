BMW M2 2023: la seconda generazione da 460 CV è tutta nuova!

Forme squadrate e motore sei cilindri biturbo da 460 cavalli con cambio manuale e trazione posteriore: ecco a voi la nuova BMW M2!

Dopo il SUV BMW XM, la Casa dell’Elica ha presentato oggi la seconda grande novità tanto attesa dagli appassionati: stiamo parlando della Nuova BMW M2, giunta alla seconda generazione che, come potete vedere dalle foto presenti in gallery, si differenzia notevolmente non solo dal precedente modello, ma anche dalla Serie 2 Coupé tradizionale. Le dimensioni, innanzitutto, sono aumentate (4,58 metri in lunghezza per 1,89 in larghezza e 1,40 in altezza), mentre le forme sono molto più squadrate e aggressive.

All’anteriore, infatti, sono ben evidenti la griglia a doppio rene con listelli orizzontali e le prese d’aria sottostanti, anch’esse più grandi nelle dimensioni per dissipare meglio il calore che si genera sui dischi dell’impianto frenante su cerchi da 19” all’anteriore e da 20” al posteriore. Molto nette anche le linee delle minigonne laterali, così come il nuovo diffusore posteriore che accoglie i quattro imponenti scarichi ai lati. La carrozzeria, disponibile in cinque colorazioni tra cui le nuove Zandvoort Blue e Toronto Red, può inoltre fregiarsi come optional del tettuccio in fibra di carbonio, che risparmia sei kg sul peso a secco complessivo di 1.725 kg.

Passando nell’abitacolo, la Nuova BMW M2 propone una plancia votata completamente alla tecnologia grazie alla presenza del BMW Curved Display che integra il Digital Cockpit da 14,9” e l’infotainment da 12,3”, che oltre alla compatibilità Apple CarPlay – Android Auto, al navigatore e alla gestione del climatizzatore automatico include anche gli strumenti specifici M Drift Analyzer e M Laptimer per la guida in pista – ottimizzata in base alle tre modalità di guida Road, Sport e Track. Per queste circostanze tornano sicuramente utili i sedili dedicati, chiamati rispettivamente M Sport e M Carbon: i primi offrono un rivestimento in pelle Vernasca/Sensatec, mentre gli altri sono costituiti da un guscio in fibra di carbonio che consente un risparmio di peso pari a circa 11 kg rispetto a quelli tradizionali.

E il motore? La Nuova BMW M2 si affida a un’unità derivata dalle sorelle maggiori M3 e M4, vale a dire un sei cilindri a doppio turbo da 3 Litri con trazione posteriore capace di erogare la bellezza di 460 cavalli e 550 Nm di coppia massima, gestiti attraverso il tradizionale cambio automatico M Steptronic a otto rapporti oppure, a richiesta, tramite una trasmissione manuale a sei marce. Con questi presupposti, integrati dal differenziale posteriore e dalle sospensioni adattive a controllo elettronico, lo 0-100 è coperto in soli 4,1 secondi mentre la top speed raggiunge i 250 km/h, “sbloccabili” fino a 285 con il pacchetto specifico M Driver’s.

Prezzi e disponibilità? La Nuova BMW M2 arriverà sul mercato italiano non prima del prossimo aprile 2023 con un listino che dovrebbe partire da circa 70.000 Euro. Quando sapremo qualcosa di più vi aggiorneremo.