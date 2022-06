BMW M4 GT4: la versione aggiornata da pista arriva a 550 cavalli

La Casa dell'Elica ha presentato la versione clienti 2022 della M4 GT4, destinata alle competizioni endurance su pista: costerà 187.000 Euro (tasse escluse)

Quando il gioco si fa duro… i duri iniziano a giocare: se siete piloti e state cercando la vostra nuova “arma” da pista per battere i vostri avversari nelle gare di durata, allora il nuovo Model Year 2022 della BMW M4 GT4 è quello che state cercando. Presentata in occasione del GT America sul Virginia International Raceway, la versione clienti per i team privati della vettura utilizzata nel GT World Challenge è stata migliorata sotto diversi punti di vista, dall’aerodinamica al motore fino al comfort di guida necessario per mantenere la concentrazione durante le competizioni più lunghe.

La carrozzeria è in fibra di carbonio e diversi elementi sono direttamente mutuati dalla sorella maggiore di classe GT3, tra cui il cofano motore con lamelle aerodinamiche, il tettuccio in materiali leggeri e l’alettone posteriore pluri-regolabile in modo da ottenere il livello di downforce richiesto per ogni singolo circuito. L’assetto, inoltre, può essere modificato fin nei minimi dettagli grazie alle barre anti-rollio specifiche, agli ammortizzatori KW con regolazioni a due vie e alle molle H&R, che spingono sull’impianto frenante carbo-ceramico di ultima generazione.

Per quanto riguarda il motore la nuova BMW M4 GT4 è equipaggiata con un sei cilindri in linea da 3.0 Litri di cilindrata con tecnologia M TwinPower turbo, lo stesso della M4 stradale ma in questa veste capace di sprigionare la bellezza di 550 cavalli e 479 Nm di coppia massima. Numeri decisamente interessanti per chi ha l’ambizione di vincere, scaricati a terra dal cambio automatico ZF a sette rapporti in sinergia con il differenziale posteriore a slittamento limitato fornito dalla Drexler.

Nell’abitacolo, invece, la dotazione prevede il cruscotto M Track Cockpit, il volante Fanatec GT4, il climatizzatore, il parabrezza riscaldato e il sedile della Recaro ventilato, in grado di aiutare il pilota anche nei momenti di gara più difficili. Prima del lancio sul mercato, che avverrà entro la fine dell’anno, la BMW M4 GT4 sarà sottoposta agli ultimi test ufficiali del caso che prevedono anche le partecipazioni alla 24 Ore del Nurburgring e alla 24 Ore di Portimao. Per portarsela in garage, tuttavia, serviranno 187.000 Euro (tasse escluse)…