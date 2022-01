BMW Motorsport spegne 50 candeline: in arrivo una M4 in versione speciale?

Secondo alcune indiscrezioni i festeggiamenti del 50° anniversario della divisione BMW Motorsport saranno suggellati da una M4 Limited Edition su base CSL

A quanto pare il concept del SUV XM non sarà l’unico tributo che vedremo nel 2022: l’anno prossimo sarà molto speciale per il marchio BMW visto che sarà il momento dei festeggiamenti per i primi 50 anni della sua divisione Motorsport, un traguardo talmente importante che diventerà l’occasione buona per lanciare sul mercato una versione limitata della sportiva M4 con specifica CSL… ma con cambio manuale.

L’indiscrezione arriva direttamente da una fonte molto vicina alla Casa dell’Elica che è stata prontamente riportata dal portale Carscoops.com, la quale afferma appunto la presentazione entro il mese di maggio 2022 di una M4 Limited Edition allestita secondo la scheda tecnica della CSL (Coupé Sport Leichtbau, a costruzione leggera). I pochi esemplari previsti per la produzione in serie, però, potranno contare su un peso ulteriormente ridotto attraverso la rimozione di alcuni optional, tra cui i sensori di parcheggio e i sedili a regolazione elettrica.

Per farsi “perdonare” di queste perdite, l’ipotetica BMW M4 50th Anniversary sarà quindi equipaggiata con la trasmissione manuale, non inclusa sulla CSL “normale” che è ancora in fase di testing per verificare l’efficienza del suo bodykit aerodinamico esclusivo – composto da prese d’aria più grandi, griglia anteriore ridisegnata, cerchi più leggeri, spoiler a labbro più pronunciato e un nuovo diffusore posteriore. Il motore? Sicuramente più potente di quello della M4 Competition, con almeno 550 cavalli. Ma per tutte le conferme del caso attendiamo aggiornamenti…