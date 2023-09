BMW Vision Neue Klasse: un’anteprima del futuro dell’automobilismo secondo il brand

Al Salone di Monaco 2023, BMW ha presentato ufficialmente la nuova BMW Vision Neue Klasse, una concept car che anticipa i futuri modelli elettrici basati sulla nuova piattaforma Neue Klasse.

Direttamente dal Salone di Monaco 2023 (IAA Mobility 2023), BMW ha svelato la nuova BMW Vision Neue Klasse, il nuovo baluardo della mobilità avanzata che si prefigge di cambiare radicalmente il settore automobilistico.

In primo luogo, parliamo di tecnologia. Il produttore tedesco sottolinea l’utilizzo di componenti elettrificati e soluzioni digitali d’avanguardia, dalla sesta generazione della tecnologia eDrive alla nuova incarnazione del sistema iDrive.

Il risultato è una vettura che pone la sostenibilità e l’efficienza al centro della propria visione, garantendo una riduzione significativa dell’impronta di carbonio lungo tutto il ciclo di vita del veicolo.

Oliver Zipse, presidente del Consiglio di Amministrazione di BMW AG, dichiara che questo modello segnerà l’inizio di una nuova era, promettendo di rendere la mobilità del 2025 già una realtà.

Vanta un abitacolo di nuova generazione

Il design esterno della Vision Neue Klasse rompe con il passato pur rimanendo fedele all’identità di Bimmer. Le ampie superfici e le linee pulite enfatizzano elementi distintivi come la griglia a doppio rene e la curva Hofmeister. I cerchi da 21” e l’audace frontale “a muso di squalo” completano il quadro mentre la colorazione Joyous bright evidenzia la personalità futuristica dell’EV.

All’interno, la BMW Vision Neue Klasse sfoggia un abitacolo di nuova generazione. Il sistema iDrive fornisce un’esperienza digitale che fonde realtà e virtualità mentre l’architettura elettrica del veicolo apre nuove possibilità anche per gli interni.

Ma c’è di più. La casa automobilistica bavarese ha investito in una produzione più efficiente in termini di risorse, utilizzando una maggiore percentuale di materie prime secondarie e riducendo la varietà dei materiali. Questa è una chiara testimonianza dell’impegno di BMW verso un modello di business più circolare e sostenibile.

Investimento e impatto futuro

Frank Weber, membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo BMW per lo sviluppo, sottolinea che questo è il più grande investimento fatto nella storia dell’azienda. L’Efficient Dynamics della nuova piattaforma Neue Klasse rappresenta un balzo tecnologico del 30% in termini di autonomia, efficienza e tempi di ricarica. Non stiamo parlando solo di un nuovo capitolo per l’azienda, ma di un passo in avanti completamente nuovo che influenzerà generazioni di modelli futuri.

Nell’universo delle auto di lusso, il costruttore bavarese è sempre stato un pioniere nel campo della tecnologia e dell’innovazione. La Vision Neue Klasse non fa eccezione, introducendo un nuovo capitolo nella storia dell’interazione fra uomo e macchina. Stiamo parlando di un’esperienza di guida completamente rinnovata.

Interazione completa: dal Central Display al Panoramic Vision

Nel cuore della nuova concept car elettrica, i tradizionali comandi analogici cedono il passo a un ambiente digitale avanzato. Attraverso l’innovativo BMW Panoramic Vision, il Central Display e i comandi multifunzione sul volante, il marchio bavarese ridefinisce il concetto di controllo.

Il nuovo sistema di visualizzazione all’avanguardia proietta le informazioni direttamente sulla linea visiva del conducente, coprendo l’intera larghezza del parabrezza. Un passo avanti che affianca il BMW Head-Up Display già presente nei modelli di serie.

Intelligenza artificiale e personalizzazione

Grazie all’evoluzione del BMW Intelligent Personal Assistant, il controllo vocale diventa ancora più sofisticato, ottimizzando ulteriormente l’esperienza utente. Un’interazione intelligente tra illuminazione ambientale ed elementi grafici permette, inoltre, una personalizzazione unica attraverso la funzione My Modes. Con un focus sulla guida dinamica, la modalità Sport offre display specifici su uno sfondo giallo.

Nella nuova incarnazione del BMW iDrive, sia il conducente che il passeggero anteriore possono interagire direttamente con il BMW Panoramic Vision. Un semplice gesto permette di trasferire le informazioni visualizzate sul Central Display direttamente sul Panoramic Vision, creando un’esperienza di utilizzo sinergica e coinvolgente.

L’architettura software di nuova generazione su cui si basa il sistema iDrive consente un’interazione ancora più precisa e personalizzata, considerando dati provenienti dall’elettronica del veicolo e dal cloud BMW. Questo apre le porte a un nuovo modo di vivere la mobilità.

All’interno della BMW Vision Neue Klasse, i tessuti luminosi e una consolle centrale elegante fanno il paio con la sostenibilità: sedili anteriori sospesi da una singola staffa, materiali privi di cromature e pelle e un design che minimizza l’impronta di carbonio.

La nuova piattaforma si basa sulla tecnologia eDrive di sesta generazione

La piattaforma Neue Klasse si distingue per la sua produzione a basso impatto di CO2, sostenuta da un approccio circolare che riduce il consumo di materie prime. Grazie alla tecnologia BMW eDrive di sesta generazione, il veicolo promette un incremento dell’efficienza energetica fino al 25% e un’autonomia potenziata del 30%.

Il nuovo concept svelato a Monaco da BMW rappresenta la fusione di elettrificazione, digitalizzazione e sostenibilità, tre elementi che l’azienda bavarese sta portando al prossimo livello. Questo veicolo è più che una semplice auto; è la manifestazione fisica dell’impegno a lungo termine del marchio tedesco verso un futuro più sostenibile e digitalmente connesso, senza compromettere il piacere di guida che è sempre stato il suo segno distintivo.