BMW X5 M: il SUV sportivo si rifà il look

BMW X5 M arriverà sul mercato con nuove linee nella parte anteriore e il sistema di infotainment iDrive 8. Sotto il cofano lavorerà ancora l'apprezzato motore V8 biturbo

Il 2022 è iniziato in maniera particolarmente scoppiettante in casa BMW. La casa tedesca ha già annunciato diverse novità, ma non si ferma qui ed è al lavoro anche sulla versione aggiornata della X5 M.

BMW X5 M: come sarà la nuova versione

BMW X5 M è il SUV tedesco dalle prestazioni generose, comete sue dimensioni. Ora si appresta a ricevere un deciso restyling che andrà a incidere sul look e non solo. Dalla casa madre non sono arrivate notizie ufficiali, ma in rete circolano delle foto spia (realizzate dai colleghi di CarScoop) che ci permettono di analizzare come sarà l’esemplare del prossimo futuro. L’occhio cade subito Silla nuova griglia di dimensioni ridotte rispetto al modello attuale così come il gruppo ottico con fari più piccoli. Al contrario, il paraurti è stato ingrossato e ha un aspetto più muscolosi. La vettura in foto ha i classici adesivi per camuffarne i dettagli, ma sono sufficienti per far capire che nella parte inferiore saranno inserite delle nuove prese d’aria. Il retrotreno, in particolare per quanto riguarda fari e paraurti, sembra essere molto simile a quello del modello attuale.

Il SUV sarà ritoccato anche nei suoi interni. Gli interventi riguarderanno i materiali scelti per i rivestimenti e il sistema di infotainment che dovrebbe essere l’iDrive 8 già presente sulla iX e sulla X5, gestito da un ampio display centrale simile. La nuova BMW X5 M sarà spinta ancora dal motore V8 biturbo da 4,4 litri in grado di erogare fino a 625 CV di potenza massima e 750 Nm di coppia massima. La versione definitiva dell’auto è attesa a cavallo del 2023.