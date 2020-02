BMW X5 Timeless Edition: mai così elegante

La Bmw X5 Timeless Edition verrà prodotta in appena 50 esemplari ed è stata presentata al pubblico in occasione dell'Open Week End dell'8 e 9 febbraio

Alcantara e BMW Italia sono pronte a sciare un altro capitolo della loro collaborazione: si tratta della Timeless Edition, una X5 in serie limitata che verrà prodotta in appena 50 esemplari ed è stata presentata al pubblico in occasione dell’Open Week End dell’8 e 9 febbraio presso le concessionarie italiane di BMW.

BMW X5 Timeless Edition: le caratteristiche

Da sempre X5 nasce per unire intorno a quattro ruote eleganza e spirito off road e questo modello non fa differenza, essendo dotato di allestimento xLine con pacchetto xOffroad e una verniciatura Mineral White. Sotto al cofano pulsa il motore sei cilindri diesel da 265 CV che normalmente equipaggia la X5 xDrive30d. La vettura è impreziosita da anche di pedane laterali, sospensioni ad aria, differenziale M Sport, Integral Active Steering e quattro specifiche modalità di guida – xSand, xRocks, xGravel, xSnow – per regolare tutti i parametri. La scelta dell’Alcantara, materiale raffinato ma nello stesso tempo resistente, per personalizzazione degli interni esalta le caratteristiche della ultima generazione di Bmw X5. L’Alcantara di colore nero riveste i sedili anteriori e posteriori in versione plain alternata a un esclusivo design forato con retro grigio che si sviluppa in verticale nella parte centrale.

Il materiale riveste anche il bracciolo centrale anteriore, quello posteriore e i pannelli delle portiere, con le impunture a contrasto che richiamano il colore della livrea esterna. Ma non è tutto: ciascuno degli esemplari della Timeless Edition sarà dotato di una borsa da viaggio realizzata in Alcantara con lo stesso motivo degli interni.